Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

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00:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Возмутительно унылая победа Англии. Сербия ничего не смогла сделать со звездами АПЛ

1:0 в Гельзенкирхене.

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26
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26
фотографий
26
фотографий

Помните, после мартовской победы над Сербией в московском товарищеском матче мы стали примерять сборную России к чемпионату Европы? Дорогу туда нам, как известно, перекрыли, но пофантазировать никто не мешал. Еще бы: 4:0 в матче с участником Евро!

Сейчас тоже велик соблазн сказать, что мы бы совсем иначе сыграли с Англией. Но кто-то уже мог забыть, что сербы полтора тайма играли в меньшинстве, да и состав их был далек от основного. К примеру, Гайич, Зделар и Эракович, выходившие тогда в стартовом составе, на Евро вообще не были вызваны. А из той основы на воскресную встречу с Англией вышли только трое — Павлович, Лукич и Живкович.

У сербов хватало сюрпризов в основе: главный тренер команды Драган Стойкович решил оставить в запасе Тадича в пользу более оборонительного хавбека Лукича, а еще неожиданно сделал вратарскую рокировку: в резерве остались и основной голкипер ЧМ-2022 Ваня Милинкович-Савич, и футболист «Челси» Джордже Петрович, а с первых минут на газоне появился Предраг Райкович.

Безусловно, Англия считалась фаворитом встречи. Финалист прошлого Евро все еще мечтает впервые в своей истории выиграть главный турнир континента, и уже не первый раз Гарет Саутгейт привозит на крупное соревнование топ-состав. Тут тоже до последнего не все было ясно: на правом крыле атаки вполне мог появиться Палмер, а в середине поля — Галлахер или Майну. Но Саутгейт выбрал более вероятные варианты на эти позиции: Сака вышел справа, а Александер-Аронлд — в паре с Райсом в центре. Оба сыграли важные роли еще до перерыва.

Матч начался уж слишком предсказуемо. Англия захватила мяч, терпеливо его раскатывала и ждала появления свободных зон в плотной схеме сербов с тремя центральными защитниками. Дождались на 13-й минуте — первая же внятная атака в матче завершилась голом: Сака навесил, а Беллингем взмыл в воздух и заколотил свой первый мяч на чемпионатах Европы. И определенно не последний.

Во время загрузки произошла ошибка.

Англия вполне могла бы на волне успеха пойти вперед и забить второй. Но Саутгейта на протяжении всех восьми лет, что он возглавляет сборную, часто критикуют за ослабление хватки в ненужный момент. Так произошло и сейчас: Англия успокоилась, и Сербия даже создала момент: на 20-й минуте Трент ошибся у своей штрафной, а Митрович пробил в ближний — чуть мимо. Вскоре Александер-Арнолд исправился, когда перехватил мяч в центре поля и бросил Уокера в прорыв — Кайл упустил момент.

Концовку первого тайма омрачила травма Костича, вместо которого вышел Младенович на 43-й минуте. И до перерыва защитник сербов совершил девять касаний мяча. Почему это важно? Потому что лучший бомбардир в истории сборной Англии Харри Кейн за стартовые 45 минут коснулся мяча всего два раза и уступил по этому показателю даже Младеновичу. Капитан англичан оказался почти полностью отрезан от игры, зато активно отвлекал на себя внимание оппонентов, что позволило Беллингему забить.

Второй тайм начался с мощнейшего прессинга сербов по всему полю — они решили выложиться на сто процентов в первые минуты и встречали англичан даже у чужих ворот. Британцы вряд ли этого ожидали, но были готовы: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и другие клубы АПЛ привыкли сами играть под давлением, поэтому без труда выходили из-под него. Но дальше ничего не менялось.

В атаке Англия продолжала действовать крайне пассивно — так, будто в соперниках Германия или Испания, и идет добавленное время. Но на той стороне поля находилась всего лишь Сербия, которая на всех позициях уступала по именам британской сборной.

И балканцы понимали, что им дают шанс, но сделать с этим ничего не могли. В обороне Сербия справлялась почти идеально, а в атаке — пустота. Митрович в одном из эпизодов выпрашивал пенальти — да и все. Только в концовке сербы сделали несколько попыток пробить издали, и в одной из них Пикфорду даже пришлось вытянуть руку вверх, но этого не хватило даже для ничьей. Сербия ничего не смогла сделать.

А Саутгейт будто бы насмехался и над балканцами, и над зрителями. Не слышал он и свиста болельщиков в Гельзенкирхене, которые были жутко недовольны аномально медленными и тягучими атаками сборной Англии. Тренерский штаб делал исключительно оборонительные замены и акцентированно оборонял 1:0. Хотя англичане легко могли победить крупно, если бы им это позволили.

Но победителей же не судят, верно? Один из главных фаворитов в возмутительно экономном режиме победил сербов и движется дальше. А расстраиваться фанатам сборной страны-побратима рано — в конце концов, разница мячей будет иметь значение на финише группы.

Гоша Чернов

Сербия
0:1
Первый тайм: 0:1
Англия
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