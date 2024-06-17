Беллингем признан лучшим игроком матча Англия — Сербия

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Встреча, которая прошла на арене в Гельзенкирхене между сборными Англии и Сербии, завершилась победой англичан с минимальным счетом 1:0. Беллингем забил единственный гол в матче. На 13-й минуте полузащитник «Арсенала» Букайо Сака совершил проход по правому флангу и сделал навес, который Беллингем замкнул головой.

Джуд Беллингем провел 31 матч в составе национальной команды Англии и забил пять мячей.

Ранее главный тренер англичан Гарет Саутгейт определил капитанов на турнир.

«У нас очень открытые отношения со всеми игроками. На данный момент мы собрали небольшую группу лидеров для участия в турнире: Харри Кейн, Кайл Уолкер, Деклан Райс, Джуд Беллингем. В нашей сборной много молодых игроков. Всегда важно знать, что думают футболисты. У них хороший взгляд на жизнь, хороший опыт», — приводит слова Саутгейта Daily Mail.