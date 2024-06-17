Капитан сборной Сербии: я лидер команды и должен играть 90 минут

«Я лидер и капитан команды. Я разговаривал с тренером. Я лучший игрок в этой команде и должен был сыграть все 90 минут. Все было бы по-другому, играй я с самого начала матча. Если тренер хочет, чтобы я играл 30 минут, то пусть будет так», — сказал Тадич.