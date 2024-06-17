Капитан сборной Сербии: я лидер команды и должен играть 90 минут
Капитан сборной Сербии Душан Тадич отреагировал на непопадание в стартовый состав в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против Англии (0:1). Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Капитан сборной Сербии Душан Тадич отреагировал на непопадание в стартовый состав в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против Англии (0:1). Об этом сообщает Mundo Deportivo.
35-летний полузащитник, в активе которого более 100 матчей за национальную команду, вышел на замену на 61-й минуте встречи.
«Я лидер и капитан команды. Я разговаривал с тренером. Я лучший игрок в этой команде и должен был сыграть все 90 минут. Все было бы по-другому, играй я с самого начала матча. Если тренер хочет, чтобы я играл 30 минут, то пусть будет так», — сказал Тадич.
Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович заявил, что оставил Тадича в запасе сугубо «из тактических соображений».
В следующем матче сборная Сербии в Мюнхене сыграет с национальной командой Словении. Встреча пройдет в четверг, 20 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.