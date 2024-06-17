Кафельников: Украина не пройдет групповой этап Евро-2024

«Украина не пройдет групповой этап Евро-2024», — написал Кафельников в соцсетях.

Сборная Украины выступает в группе Е, где помимо румын ее соперниками являются сборные Бельгии и Словакии. В ⅛ финала выходят команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места.

Для того чтобы претендовать на выход из группы, сборной Украины необходимо одержать хотя бы одну победу. На Евро-2020 украинцы вышли из группы с третьего места, имея в своем активе лишь три очка. Тогда на групповом этапе они сумели обыграть только сборную Северной Македонии (2:1).