Кафельников: Украина не пройдет групповой этап Евро-2024
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников пессимистично смотрит на перспективы сборной Украины после разгромного поражения от национальной команды Румынии (0:3).
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников пессимистично смотрит на перспективы сборной Украины после разгромного поражения от национальной команды Румынии (0:3).
«Украина не пройдет групповой этап Евро-2024», — написал Кафельников в соцсетях.
Сборная Украины выступает в группе Е, где помимо румын ее соперниками являются сборные Бельгии и Словакии. В ⅛ финала выходят команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места.
Для того чтобы претендовать на выход из группы, сборной Украины необходимо одержать хотя бы одну победу. На Евро-2020 украинцы вышли из группы с третьего места, имея в своем активе лишь три очка. Тогда на групповом этапе они сумели обыграть только сборную Северной Македонии (2:1).
В следующем матче группового этапа сборная Украины сыграет с национальной командой Словакии. Встреча пройдет в Дюссельдорфе в пятницу, 21 июня. Матч начнется в 16:00 по московскому времени.