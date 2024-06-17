Николае Станчу признан лучшим игроком матча с Украиной

31-летний полузащитник открыл счет в матче на 29-й минуте, поразив ворота Андрея Лунина дальним ударом в левый верхний угол.

Для Станчу этой 15-й гол за сборную Румынии. Матч против команды Украины стал для него 71-м по счету в футболке национальной сборной.

Кроме того, Станчу стал первым игроком в истории из чемпионата Саудовской Аравии, забившим на Евро. В сентябре 2023 года он перебрался из чемпионата Китая в саудовский клуб «Дамак».

Сборная Румынии вышла в лидеры турнирной таблицы группы Е, набрав три очка. В следующем матче в Кельне они сыграют со сборной Бельгии. Встреча пройдет в субботу, 22 июня.