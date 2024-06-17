Фанаты Румынии не вывешивали флаг ДНР на матче с Украиной, это фотошоп

Источник: Соцсети

Ранее Telegram-канал «Политика страны» написал, что румынские фанаты вывесили флаг ДНР, и даже приложил скриншот из трансляции. Однако «Чемпионат.com» утверждает, что это — фотошоп.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, завершилась со счетом 3:0 в пользу румынских футболистов. Счет в матче открыл Николае Станчу на 29-й минуте, его ассистентом выступил Деннис Ман. На 53-й минуте отличился Рэзван Марин, а финальный счет в поединке установил Денис Дрэгуш через четыре минуты, голевую передачу ему отдал Ман.