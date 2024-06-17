Украина на старте Евро — катастрофа. Ее разгромила самая «дешевая» сборная

Сборная Украины в первом туре группового этапа Евро разгромно проиграла Румынии со счетом 0:3. Команда Сергея Реброва даже близко не показала своей лучшей игры и потерпели закономерное поражение.

Ожиданий от старта Украины было очень много. Она попала в не самую сильную группу: румыны и словаки были заведомо записаны в аутсайдеры, а топовое поколение бельгийцев уже прошло свой пик. В отличие от конкурентов молодые талантливые украинцы только набираются сил, уверенности и опыта, и почему бы чемпионату Европы не стать площадкой, где они могут преподнести громкую сенсацию?

Действительно, от сборной, в которой собраны игроки топ-клубов Английской премьер-лиги, Серии А и Ла Лиги всегда ждешь чего-то особенного и магического. Матч против румын должен был стать хорошим разогревом для украинской команды перед решающими битвами. В старте вышли все главные звезды, которые должны были просто разнести соперника. На деле же все получилось ужасно, серо и печально. И на это есть несколько причин.

Ошибки вратаря Андрея Лунина

Такая слабая игра новоиспеченного победителя Лиги чемпионов и чемпионата Испании стала неприятным сюрпризом. На его совести два гола, случившиеся из-за неточного паса в штрафной и небрежной игры по мячу после дальнего удара. При этом весь матч от Лунина сквозило нервозностью и неуверенностью, из-за чего украинцы чуть не пропустили несколько раз после стандартов. Не будет удивлением, если на матч с командой Словакии выйдет дублер Лунина Анатолий Трубин.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249049&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бесполезность лидеров

У сборной Украины появилось отличное поколение с большим уклоном в атаку, что требовало от команды показать яркий и результативный футбол в стартовой игре на Евро. Другого ожидать и не стоит, когда в составе один из самых дорогих трансферов в истории «Челси» Михаил Мудрик, лучший бомбардир чемпионата Испании Артем Довбик и его креативный партнер по «Жироне» Виктор Цыганков, а также молодой хавбек Георгий Судаков, за трансфер которого бьются лучшие клубы планеты.

Однако в очередной раз сработала давняя истина — в футбол играют не деньги, а люди. Румыны, чья трансферная стоимость самая низкая среди всех участников команд Евро (согласно порталу Transfermarkt — 92 миллиона евро). Это меньше суммы, которую «аристократы» отдали за Мудрика, здорово реализовали свои шансы и задушили на корню все потуги соперника. Украинцы пытались что-то показать впереди, но зачастую сваливались в бессмысленную обводку и не показывали должного движения.

Моральный надлом после первого гола

В целом, игра была равной до первого забитого мяча. Где-то украинцы были даже предпочтительнее, они сделали больше подходов к чужим воротам и не уступали в единоборствах. Все сломалось после ошибки Лунина и классного попадания в девятку Николае Станчу. Казалось бы, 0:1 — это не беда, однако подопечные Реброва просто не оправились после такого удара. Во втором тайме отрезками казалось, что украинцы просто бросили играть. Из-за этого безволия сборная Румынии могла забивать еще и еще, но остановилась только на трех голах.

Данная проблема команды Украины — камень в огород Реброва, не сумевшего достучаться до своих звезд. Не будем снимать ответственности и с футболистов, ведь они давно выступают на высочайшем уровне и просто обязаны уметь реагировать на такого рода проблемы.

Громкое поражение от румын до предела осложнило задачу сборной Украины. В двух оставшихся матчах им очень нужны очки, но впереди цепкие словаки и все еще опасные бельгийцы. Сможет ли это талантливое поколение повторить успех трехлетней давности или с позором вылетит с Евро?