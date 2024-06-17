Сборная Словакии сенсационно обыграла Бельгию на Евро-2024

Встреча проходила во Франкфурте. Словаки открыли счет на седьмой минуте матча, когда нападающий Иван Шранц успешно сыграл на добивании после ошибки защитников бельгийской сборной.

К тому моменту Ромелу Лукаку уже успел запороть два явных голевых момента, а затем вместе с партнерами продолжил транжирить их и дальше. На 57-й минуте бельгийцам удалось загнать мяч в ворота Мартина Дубравки, но гол многострадального Лукаку после просмотра ВАР был отменен из-за офсайда.

Через пять минут Бельгия не реализовала еще один стопроцентный момент. Доку бил по пустым воротам, но мяч с линии внес защитник Давид Ганцко. На 86-й минуте Лукаку отличился снова и вновь его мяч не был засчитан — в предшествующем голу эпизоде мяч попал в руку Лоису Опенде.

Сборная Словакии одержала третью победу в своей истории на Евро и вышла на второе место в турнирной таблице группы Е, набрав три очка. Лидирует команда Румынии, которая обходит словаков за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В следующем матче бельгийцы сыграют со сборной Румынии. Встреча пройдет в субботу, 22 июня. За день до этого словаки сыграют с командой Украины.