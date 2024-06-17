Сборная Словакии сенсационно обыграла Бельгию на Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
16:00Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
19:00Бельгия0Словакия1
Группа DНе начался
тв
22:00АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
13
2
Швейцария
13
3
Венгрия
10
4
Шотландия
10
Группа B
1
Испания
13
2
Италия
13
3
Албания
10
4
Хорватия
10
Группа C
1
Англия
13
2
Словения
11
3
Дания
11
4
Сербия
10
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Австрия
00
3
Франция
00
4
Польша
10
Группа E
1
Румыния
13
2
Словакия
13
3
Бельгия
10
4
Украина
10
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
21:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Словакии сенсационно обыграла Бельгию на Евро-2024

Сборная Словакии одержала минимальную победу над национальной командой Бельгии (1:0) в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча проходила во Франкфурте. Словаки открыли счет на седьмой минуте матча, когда нападающий Иван Шранц успешно сыграл на добивании после ошибки защитников бельгийской сборной.

К тому моменту Ромелу Лукаку уже успел запороть два явных голевых момента, а затем вместе с партнерами продолжил транжирить их и дальше. На 57-й минуте бельгийцам удалось загнать мяч в ворота Мартина Дубравки, но гол многострадального Лукаку после просмотра ВАР был отменен из-за офсайда.

Через пять минут Бельгия не реализовала еще один стопроцентный момент. Доку бил по пустым воротам, но мяч с линии внес защитник Давид Ганцко. На 86-й минуте Лукаку отличился снова и вновь его мяч не был засчитан — в предшествующем голу эпизоде мяч попал в руку Лоису Опенде.

Сборная Словакии одержала третью победу в своей истории на Евро и вышла на второе место в турнирной таблице группы Е, набрав три очка. Лидирует команда Румынии, которая обходит словаков за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В следующем матче бельгийцы сыграют со сборной Румынии. Встреча пройдет в субботу, 22 июня. За день до этого словаки сыграют с командой Украины.

Заключительный матч сегодняшнего игрового дня пройдет в группе D, где между собой сыграют сборные Австрии и Франции. Матч пройдет в Дюссельдорфе и начнется в 22:00 по московскому времени.

Бельгия
0:1
Первый тайм: 0:1
Словакия
Все фотогалереи
ВидеоФото
25Англия с трудом обыграла Сербию
29Голландцы стартовали на ЧЕ с волевой победы
17Италия начала защиту титула с победы
28Старикам здесь не место. Испания жестко обошлась с Модричем
29Германия разгромила Шотландию
14Германия перед стартом Евро
24«Темные лошадки» Евро: потенциальные звезды турнира
9Звезды, которых мы не увидим на Евро
11Криштиану едет на шестой Евро
Главные темы
Румыния разбила Украину. Ошибки Лунина привели к разгрому — 0:3
Вечер кошмаров Лукаку. У Тедеско первое поражение с Бельгией
Англичане напали на сербов и наткнулись на сына президента
Станчу начал разгром Украины. Его переход в АПЛ дважды срывался
Мбаппе и Гризманн выйдут в старте сборной Франции на матч с Австрией
Вратарь сборной Украины извинился после разгрома от Румынии
Бельгия сыграла на крупном турнире без Куртуа впервые с ЧМ-2002
Фанаты Румынии не вывешивали флаг ДНР на матче с Украиной, это фотошоп
Капитан сборной Румынии Станчу назвал гол в ворота Украины лучшим в своей карьере
«Вышли как на чемпионат водокачки». Быстров — о сборной Украины
Румыния одержала свою крупнейшую победу на ЧМ или Евро
Зинченко об унизительном старте Украины на Евро-2024: «Не знаю, что сказать. Стыдно смотреть в глаза болельщикам»
Николае Станчу признан лучшим игроком матча с Украиной
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
Евро-2024 — лучший чемпионат Европы в истории по процентному соотношению голов издалека
УЕФА открыл дело против Сербского футбольного союза за поведение болельщиков
Кафельников: Украина не пройдет групповой этап Евро-2024
Бельгия — Словакия: стартовые составы команд на матч Евро-2024
Игрок сборной Венгрии высказался о шутках по поводу своего телосложения
Игрока сборной Шотландии дисквалифицировали на два матча Евро
Украина разгромно проиграла Румынии в первом матче на Евро-2024
Фанаты сборной Румынии вывесили флаг ДНР на игре Евро против Украины
Капитан сборной Сербии: я лидер команды и должен играть 90 минут
Титов о Евро-2024: «Переживаю за Сербию — они наши братья!»
«Как были нацистами, так и остались». Миодраг Божович — о запрете российских флагов на Евро-2024 в Германии
«Переживаю за Сербию — они наши братья!» Титов — о Евро-2024, трансферах «Спартака» и Цымбаларе
Тетрадзе: Грузии можно и нужно обыгрывать сборную Турции, турки уже не те
Друзьям Роналду запретили жить в одном отеле с командой на Евро
Нойер оценил перспективы сборной Германии на домашнем Евро-2024
Сербские болельщики скандировали имя Путина на Евро-2024: видео
Румыния — Украина: стартовые составы команд на матч Евро-2024
В соцсетях позорили сборную Украины за неправильный флаг на форме Евро-2024 — пресс-атташе команды все объяснил
УЕФА запретил российские флаги на всех матчах сборной Украины на Евро-2024
Украинская федерация футбола перепутала флаги Румынии и Бельгии
УЕФА запретит российские флаги на первом матче Украины на Евро
Тренер сборной Украины считает участие в Евро важным для страны
Третий подряд турнир без трофея? Что придумает Мбаппе на Евро
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Четвертый день Евро-2024: проверка для Франции, дебют Тедеско и шанс Украины
Старые измены и бывший тренер «Спартака»: почему Бельгия так крута
Тренер сборной Румынии высказался о предстоящем матче с Украиной
Деспотович назвал несправедливым счет в матче Англия — Сербия
Англия и Сербия установили антирекорд Евро по ударам за матч
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь