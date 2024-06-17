Сборная Словакии сенсационно обыграла Бельгию на Евро-2024
Сборная Словакии одержала минимальную победу над национальной командой Бельгии (1:0) в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Сборная Словакии одержала минимальную победу над национальной командой Бельгии (1:0) в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Встреча проходила во Франкфурте. Словаки открыли счет на седьмой минуте матча, когда нападающий Иван Шранц успешно сыграл на добивании после ошибки защитников бельгийской сборной.
К тому моменту Ромелу Лукаку уже успел запороть два явных голевых момента, а затем вместе с партнерами продолжил транжирить их и дальше. На 57-й минуте бельгийцам удалось загнать мяч в ворота Мартина Дубравки, но гол многострадального Лукаку после просмотра ВАР был отменен из-за офсайда.
Через пять минут Бельгия не реализовала еще один стопроцентный момент. Доку бил по пустым воротам, но мяч с линии внес защитник Давид Ганцко. На 86-й минуте Лукаку отличился снова и вновь его мяч не был засчитан — в предшествующем голу эпизоде мяч попал в руку Лоису Опенде.
Сборная Словакии одержала третью победу в своей истории на Евро и вышла на второе место в турнирной таблице группы Е, набрав три очка. Лидирует команда Румынии, которая обходит словаков за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В следующем матче бельгийцы сыграют со сборной Румынии. Встреча пройдет в субботу, 22 июня. За день до этого словаки сыграют с командой Украины.
Заключительный матч сегодняшнего игрового дня пройдет в группе D, где между собой сыграют сборные Австрии и Франции. Матч пройдет в Дюссельдорфе и начнется в 22:00 по московскому времени.