Пьяный английский фанат уснул и переночевал на стадионе после матча Евро-2024

Пьяный болельщик уснул на трибунах во время матча и проснулся рано утром дрожащим от холода, когда на стадионе уже никого не было. Оказалось, что стюарды, полиция и болельщики не заметили спящего на трибунах мужчину и оставили его ночевать одного на 62-тысячном стадионе. Видео, снятое замерзшим бедолагой, завирусилось в соцсетях.