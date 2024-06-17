Пьяный английский фанат уснул и переночевал на стадионе после матча Евро-2024
Фанат сборной Англии проснулся в четыре утра на стадионе в Гельзенкирхене, где его команда одержала минимальную победу над Сербией (1:0).
Фанат сборной Англии проснулся в четыре утра на стадионе в Гельзенкирхене, где его команда одержала минимальную победу над Сербией (1:0).
Пьяный болельщик уснул на трибунах во время матча и проснулся рано утром дрожащим от холода, когда на стадионе уже никого не было. Оказалось, что стюарды, полиция и болельщики не заметили спящего на трибунах мужчину и оставили его ночевать одного на 62-тысячном стадионе. Видео, снятое замерзшим бедолагой, завирусилось в соцсетях.
Сборная Англии лидирует в турнирной таблице группы С, имея в своем активе три очка. Следующий матч англичане проведут в четверг, 20 июня против команды Дании. Встреча пройдет во Франкфурте и начнется в 19:00 по московскому времени.