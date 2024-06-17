Лукаку стал рекордсменом Евро по голам, отмененным из-за VAR

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В матче группового этапа Евро-2024 против Словакии (0:1) Лукаку забил два мяча, но оба были отменены после просмотра VAR. Первый гол был отменен из-за того, что Лукаку находился в офсайде, второй — из-за игры рукой у автора голевой передачи Лоиса Опенда.

Лукаку стал первым игроком в истории Евро, у которого отменили сразу два гола по ходу одного матча. Кроме того, по ходу матча он упустил еще три больших возможности для забитого мяча.

Ромелу Лукаку является лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии. На его счету 115 матчей за национальную команду, в которых он забил 85 мячей.