Лукаку стал рекордсменом Евро по голам, отмененным из-за VAR
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку стал рекордсменом по отмененным голам с помощью VAR в истории чемпионатов Европы. Об этом сообщает MisterChip.
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку стал рекордсменом по отмененным голам с помощью VAR в истории чемпионатов Европы. Об этом сообщает MisterChip.
В матче группового этапа Евро-2024 против Словакии (0:1) Лукаку забил два мяча, но оба были отменены после просмотра VAR. Первый гол был отменен из-за того, что Лукаку находился в офсайде, второй — из-за игры рукой у автора голевой передачи Лоиса Опенда.
Лукаку стал первым игроком в истории Евро, у которого отменили сразу два гола по ходу одного матча. Кроме того, по ходу матча он упустил еще три больших возможности для забитого мяча.
Ромелу Лукаку является лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии. На его счету 115 матчей за национальную команду, в которых он забил 85 мячей.
В следующем матче на Евро-2024 бельгийцы в Кельне сыграют со сборной Румынии. Встреча пройдет в субботу, 22 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.