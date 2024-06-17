Унай Симон рассказал об отбитом пенальти в матче Испании с Хорватией на Евро-2024

Напомним, на 80-й минуте Симон отбил пенальти, который исполнял форвард сборной Хорватии Бруно Петкович. Впоследствии хорват забил, сыграв на добивании, но гол был отменён.

«Как обычно, я наблюдаю за соперниками. Мне было ясно, что Петкович собирается пробить справа от меня, но если бы он пробил в другую сторону, то, скорее всего, забил бы», — приводит слова Симона Marca.