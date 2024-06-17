Нападающий сборной Испании Мората признался в любви к другой стране-участнице Евро-2024

«Я очень люблю Италию. Там ко мне всегда хорошо относились (во время двух этапов моей карьеры в “Ювентусе”). Но на Евро-2016 и Евро-2020, в которых я играл, они выбили нас, поэтому мы знаем, что они очень конкурентоспособны, у них есть эта ДНК победителей. Победа в этом матче будет стоить дорого, но им тоже не нравится играть против Испании», — приводит слова Мораты Marca.