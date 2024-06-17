Карпин назвал сборную, которой симпатизирует на Евро-2024

«Ни за какую сборную, на самом деле, я не переживаю на этом Евро. Если кому симпатизирую, наверное, сербам. Мы с ними товарищеский матч играли недавно», — сказал Карпин.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России проводит исключительно товарищеские матчи. В марте команда Валерия Карпина разгромила сербов в Москве со счетом 4:0.