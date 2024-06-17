Карпин назвал сборную, которой симпатизирует на Евро-2024
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какая команда на чемпионате Европы ему импонирует больше остальных. Об этом сообщает «Советский спорт».
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какая команда на чемпионате Европы ему импонирует больше остальных. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Ни за какую сборную, на самом деле, я не переживаю на этом Евро. Если кому симпатизирую, наверное, сербам. Мы с ними товарищеский матч играли недавно», — сказал Карпин.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России проводит исключительно товарищеские матчи. В марте команда Валерия Карпина разгромила сербов в Москве со счетом 4:0.
Сборная Сербии начала Евро-2024 с минимального поражения от англичан (0:1). В следующем матче сербы сыграют с командой Словении. Встреча пройдет в Мюнхене в четверг, 20 июня. Матч начнется в 16:00 по московскому времени.