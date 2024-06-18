Англичане за два дня выпили двухмесячный запас пива на Евро-2024

«Сейчас здесь так многолюдно, как не было уже очень и очень давно. Наверное, с тех пор, как Англия в последний раз играла в Гельзенкирхене в 2006 году на чемпионате мира. Но тогда в городе было больше пабов и баров, а в этот раз все пришли сюда.



Я надел футболку сборной Англии, чтобы завлечь болельщиков. А еще я повесил перед баром флаги всех стран, участвующих в Евро. Думаю, именно поэтому мы так популярны. Англичане очень любят пить. Они пьют пиво, как мы пьем воду», — приводит слова управляющего рестораном Mirror.