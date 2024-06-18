Англичане за два дня выпили двухмесячный запас пива на Евро-2024
Английские болельщики за несколько дней выпили двухмесячный запас пива в одном из немецких ресторанов, сообщает Mirror.
Английские болельщики за несколько дней выпили двухмесячный запас пива в одном из немецких ресторанов, сообщает Mirror.
Фанаты сборной Англии приехали в Гельзенкирхен на первый матч национальной команды против Сербии (1:0). Они выбрали ресторан GE Piazza центром вечеринки на Евро-2024. Это место стало неофициальной штаб-квартирой английских болельщиков. За выходные англичане выпили более 7500 пинт пива (1 британская пинта ≈ 0,568 литра).
Владельцы ресторана рассказали, что за 36 часов, прошедших с момента прибытия большинства болельщиков, было выпито 60 бочонков пива, в то время как в обычные выходные — всего два. Отмечается, что около 40 000 фанатов сборной Англии прибыли в Гельзенкирхен.
«Сейчас здесь так многолюдно, как не было уже очень и очень давно. Наверное, с тех пор, как Англия в последний раз играла в Гельзенкирхене в 2006 году на чемпионате мира. Но тогда в городе было больше пабов и баров, а в этот раз все пришли сюда.
Я надел футболку сборной Англии, чтобы завлечь болельщиков. А еще я повесил перед баром флаги всех стран, участвующих в Евро. Думаю, именно поэтому мы так популярны. Англичане очень любят пить. Они пьют пиво, как мы пьем воду», — приводит слова управляющего рестораном Mirror.
Напомним, сборная Англии обыграла Сербию со счетом 1:0 в первом матче первого круга группового этапа Евро-2024. Во втором туре группового этапа англичане сыграют с датчанами, а сербы — со словенцами.