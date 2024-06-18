Омари Тетрадзе: Сборной Грузии по силам выйти из группы
Бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России Омари Тетрадзе оценил шансы грузинской команды на дебютном Евро.
Бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России Омари Тетрадзе оценил шансы грузинской команды на дебютном Евро.
«Считаю, что сборная Грузии способна удивить на этом чемпионате. Они уже добились очень многого только тем, что попали на Евро. Но посудите сами — у них в группе очень сильная Португалия, Чехия и Турция. Грузия — команда с многими футболистами из европейских чемпионатов. Если выйти с правильным настроем — со всеми соперниками можно играть.
Хвича, конечно, очень качественный игрок. И я верю в то, что он себя покажет на турнире. Если у него не пойдет игра? Не забывайте, что футбол — командная игра. Всегда можно что-то выстроить от обороны, сыграть надёжнее, где-то подстраховать. От Хвичи многое будет зависеть на турнире, но команда Грузии, в случае чего, может покрыть его неудачу. Мастерство команды в порядке. Но характер сборной Грузии сыграет важную роль на этом Евро», — сказал Тетрадзе в интервью «Московскому комсомольцу».
Омари Тетрадзе 54 года. Во время футбольной карьеры он выступал за «Динамо» (Тбилиси), «Мерцхали», «Динамо» (Москва), «Аланию», «Рому», ПАОК, «Анжи» и «Крылья Советов». В составе владикавказской команды в 1995 году становился чемпионом России. В качестве главного тренера Тетрадзе работал в «Анжи», «Химках», нижегородской «Волге», «Енисее», казахстанских «Жетысу» и «Тоболе», а также в грузинском «Сабуртало».
Сборная Грузии на чемпионате Европы 2024 года сыграет в группе F вместе с Португалией, Чехией и Турцией. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».