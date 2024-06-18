Омари Тетрадзе: Сборной Грузии по силам выйти из группы

«Считаю, что сборная Грузии способна удивить на этом чемпионате. Они уже добились очень многого только тем, что попали на Евро. Но посудите сами — у них в группе очень сильная Португалия, Чехия и Турция. Грузия — команда с многими футболистами из европейских чемпионатов. Если выйти с правильным настроем — со всеми соперниками можно играть.



Хвича, конечно, очень качественный игрок. И я верю в то, что он себя покажет на турнире. Если у него не пойдет игра? Не забывайте, что футбол — командная игра. Всегда можно что-то выстроить от обороны, сыграть надёжнее, где-то подстраховать. От Хвичи многое будет зависеть на турнире, но команда Грузии, в случае чего, может покрыть его неудачу. Мастерство команды в порядке. Но характер сборной Грузии сыграет важную роль на этом Евро», — сказал Тетрадзе в интервью «Московскому комсомольцу».