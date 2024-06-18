На Евро-2024 болельщики есть даже у арбитров: видео

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На матче сборных Австрии и Франции в Дюссельдорфе, завершившемся со счетом 1:0 в пользу команды Дидье Дешама, были замечены уникальные болельщики.

Во время игры болельщики размахивали судейскими флажками и громко свистели. На их плакате был написано: «No referee no party». Что можно перевести как «без судей нет вечеринки».

Чемпионат Европы проходит в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».