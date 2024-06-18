На Евро-2024 болельщики есть даже у арбитров: видео
Болельщики хорошо подготовились к турниру: надели судейскую форму и сделали плакаты.
Болельщики хорошо подготовились к турниру: надели судейскую форму и сделали плакаты.
На матче сборных Австрии и Франции в Дюссельдорфе, завершившемся со счетом 1:0 в пользу команды Дидье Дешама, были замечены уникальные болельщики.
Во время игры болельщики размахивали судейскими флажками и громко свистели. На их плакате был написано: «No referee no party». Что можно перевести как «без судей нет вечеринки».
Чемпионат Европы проходит в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».
Действующим победителем континентального первенства является сборная Италии, которая в финале в серии пенальти обыграла сборную Англии.