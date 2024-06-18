Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
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тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
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Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
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тв
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Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
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Группа F2-й тайм
тв
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Группа CНе начался
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00
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22:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Лучший матч Евро. Грузия и Турция выдали великолепие

Хочется делать отчеты только таких встреч.

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Источник: Reuters

Матч Турции и Грузии — пока лучший на Евро-2024. Ну или, по крайней мере, самый зрелищный. Команды играли практически без центра поля. Много атаковали и при этом предоставляли сопернику кучу шансов забить. Учитывая удары в каркас ворот с обеих сторон, удивительно, что голов набралось всего лишь четыре.

Получилось так, что в первом тайме Турция забила два гола за две минуты. Правда, засчитали только один. Шикарный удар с лёта получился у Мерта Мюльдюра — мяч зашёл в ближнюю девятку. Самый красивый гол на Евро-2024?

Источник: Reuters

И практически сразу отличился Кенан Йылдыз, который добил мяч в пустые ворота. Главный судья засчитал гол, но затем VAR обнаружил офсайд примерно на 5 см.

Правда, нового гола долго ждать не потребовалось. Грузины на 32-й минуте сравняли счёт. Жорж Микаутадзе стал автором первого гола сборной Грузии на чемпионатах Европы. Правда, голевой момент во многом сделал Георгий Кочорашвили, который обвёл соперника в штрафной и удачно прострелил.

Источник: Reuters

Символично, что во втором тайме не прошло и 30 секунд, как зрители увидели очередной удар в створ. Обе команды продолжили играть в рискованный атакующий футбол. При этом турки ожидаемо создавали больше моментов. И в результате именно сборная Турции снова вышла вперёд. Фантастический удар удался Арде Гюлеру.

Атакующий полузащитник «Реала» в этом сезоне творит магию. У него в чемпионате Испании было всего шесть ударов в створ — и шесть голов. Вот и на этот раз у Гюлера один удар за матч — один гол. Получилось, что турки забили самый красивый мяч турнира, а потом сделали это ещё раз!

Во время загрузки произошла ошибка.

Буквально в следующей атаке грузины почти отыгрались. На 70-й минуте Кочорашвили в чужой штрафной обвёл защитника, но из убойной позиции пробил в перекладину. Затем уже несколько шикарных сейвов выдал Георгий Мамардашвили. Именно он и Кочорашвили были лучшими игроками сборной Грузии, а не Хвича Кварацхелия, чего можно было ожидать.

Правда, в компенсированное время туркам пришлось по-настоящему тяжело. И именно вингер «Наполи» создал на фланге один из моментов, но партнёры не смогли замкнуть его прострел. Затем в штрафной Турции началось абсолютное сумасшествие. Штанга, потом защитники выносили мяч практически с ленточки.

Источник: Reuters

Грузия была фантастически близка к тому, чтобы заработать своё первое очко на чемпионате Европы, но вместо этого пропустила. Мамардашвили убежал в чужую штрафную, турки перехватили мяч, Керем Актюркоглу пробежал с ним половину поля и закатил в пустые ворота. 3:1. Самый убойный матч на этом турнире.

Источник: Reuters

Автор: Григорий Телингатер

Турция
3:1
Первый тайм: 1:1
Грузия
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