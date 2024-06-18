«Этот матч был достоин финала». Монтелла — о победе над Грузией

«Это был матч, достойный финала. Наши болельщики были великолепны, даже когда было тяжело, и эта победа для них тоже. Сегодня мне исполняется 52 года, так что это был лучший подарок, который я мог получить.



Физически грузины сильны, хорошо организованы. Они знают свои сильные и слабые стороны и играют соответственно. Они не случайно попали в финальную часть турнира Сегодня мы нанесли 22 удара по воротам. Нам нужно быть точнее, но я оценил команду и игру. Мы немного расслабились после того, как VAR отменил второй гол, но такое бывает», — сказал Монтелла на послематчевой пресс-конференции.