Витинья признан лучшим игроком матча Португалия — Чехия
Полузащитник сборной Португалии Витинья признан лучшим игроком заключительного матча первого тура группового этапа Евро-2024 против команды Чехии (2:1). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Полузащитник сборной Португалии Витинья признан лучшим игроком заключительного матча первого тура группового этапа Евро-2024 против команды Чехии (2:1). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
24-летний португалец провел на поле 89 минут, не сумев отличиться результативными действиями. При этом Витинья пробежал 11,3 километра, сделал 86 точных передач из 91 и нанес три удара по воротам чешской сборной, два из которых пришлись в створ.
Сборная Португалии набрала три очка и занимает второе место в группе F, уступая по дополнительным показателям команде Турции. Португальцы и турки сыграют между собой в Дортмунде в субботу, 22 июня. Матч стартует в 19:00 по московскому времени.