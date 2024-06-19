Роналду нанес больше всех ударов по воротам в матче с Чехией

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39-летний португалец нанес пять ударов по воротам, три из которых пришлись в створ и один был заблокирован. Также он разделил первое место по пасам под удар (2) и закончил матч со 100% точностью передач — все 22 передачи Роналду оказались точными.

Кроме того, Роналду трижды по ходу матча оказывался в положении «вне игры». Он стал лидером по количеству офсайдов среди всех игроков, сыгравших в первом туре Евро-2024.