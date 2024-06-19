Роналду нанес больше всех ударов по воротам в матче с Чехией
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим игроком матча первого тура группового этапа Евро-2024 против Чехии (2:1) по количеству ударов. Об этом сообщает Opta Sports.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим игроком матча первого тура группового этапа Евро-2024 против Чехии (2:1) по количеству ударов. Об этом сообщает Opta Sports.
39-летний португалец нанес пять ударов по воротам, три из которых пришлись в створ и один был заблокирован. Также он разделил первое место по пасам под удар (2) и закончил матч со 100% точностью передач — все 22 передачи Роналду оказались точными.
Кроме того, Роналду трижды по ходу матча оказывался в положении «вне игры». Он стал лидером по количеству офсайдов среди всех игроков, сыгравших в первом туре Евро-2024.
Сборная Португалии набрала три очка и занимает второе место в группе F, уступая по дополнительным показателям команде Турции. Португальцы и турки сыграют между собой в Дортмунде в субботу, 22 июня. Матч стартует в 19:00 по московскому времени.