Роналду нанес больше всех ударов по воротам в матче с Чехией

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BНе начался
тв
16:00ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19:00ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
22:00ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
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24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
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25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
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25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
13
2
Швейцария
13
3
Венгрия
10
4
Шотландия
10
Группа B
1
Испания
13
2
Италия
13
3
Албания
10
4
Хорватия
10
Группа C
1
Англия
13
2
Словения
11
3
Дания
11
4
Сербия
10
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Франция
13
3
Польша
10
4
Австрия
10
Группа E
1
Румыния
13
2
Словакия
13
3
Бельгия
10
4
Украина
10
Группа F
1
Турция
13
2
Португалия
13
3
Чехия
10
4
Грузия
10
00:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду нанес больше всех ударов по воротам в матче с Чехией

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим игроком матча первого тура группового этапа Евро-2024 против Чехии (2:1) по количеству ударов. Об этом сообщает Opta Sports.

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

39-летний португалец нанес пять ударов по воротам, три из которых пришлись в створ и один был заблокирован. Также он разделил первое место по пасам под удар (2) и закончил матч со 100% точностью передач — все 22 передачи Роналду оказались точными.

Кроме того, Роналду трижды по ходу матча оказывался в положении «вне игры». Он стал лидером по количеству офсайдов среди всех игроков, сыгравших в первом туре Евро-2024.

Сборная Португалии набрала три очка и занимает второе место в группе F, уступая по дополнительным показателям команде Турции. Португальцы и турки сыграют между собой в Дортмунде в субботу, 22 июня. Матч стартует в 19:00 по московскому времени.

Португалия
2:1
Первый тайм: 0:0
Чехия
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1
Франция
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2
Испания
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Португалия
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