Консейсау — о победном голе в матче с Чехией: Хотел подарить радость португальцам, а особенно моей семье

«Хотел найти способ помочь команде. К счастью, мне это удалось. В тот момент я испытывал огромное счастье. Гордился, что здесь мой отец, мама, подруга, братья. Просто хотел подарить радость всем португальцам, а особенно моей семье, которая очень переживает. Эта победа для них», — приводит слова Консейсау Record.