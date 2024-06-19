Трагедия Грузии и счастье Роналду. Что творится на чемпионате Европы — 2024 | Источник: Чемпионат.com

Позади уже пятый день чемпионата Европы по футболу! Он подарил нам два матча и несколько сюжетов. Рассказываем о главном в традиционном дайджесте.

Исторический матч Грузии — шедевр. Но в итоге и трагедия

Футбол Евро 2024 Группа F, 18.06.2024, 19:00 Турция 3 Грузия 1

Грузинская сборная впервые в истории пробилась в финальную стадию Евро, поэтому дебютный матч с Турцией будоражил с самого утра. Разволновалась даже погода — Дортмунд ближе к игре начало заливать, и стадион превратился в огромный бассейн. Ещё и фанаты умудрились подраться прямо на стадионе.

Несмотря на весь экшен, матч всё же состоялся. И это было прекрасно! Атакующий футбол от обеих команд, несколько голов, как минимум два — безумно красивые. Довольны должны быть все нейтральные зрители.

Грустно только грузинским футболистам и болельщикам. Сборная билась и была максимально близка к тому, чтобы сравнять счёт на последних минутах, но вместо этого получила гол в пустые ворота перед самым финальным свистком.

Если забыли, на Евро в плей-офф, помимо топ-2 команд из каждой группы, выходят и четыре лучшие сборные с третьих мест. Соответственно, для Грузии ещё ничего не потеряно. Но шансы всё равно снизились — впереди игры с неуступчивой Чехией и грозной Португалией. А вот Турция максимально близка к ⅛ финала.

Роналду хотел отметить рекорд голом, а получил бойню с аутсайдером

Футбол Евро 2024 Группа F, 18.06.2024, 22:00 Португалия 2 Чехия 1

Криштиану вышел на поле на шестом (!) Евро в своей карьере. Безумный показатель, если вдуматься. Но личного праздника не получилось. Португальцы начали давить аутсайдера, однако Чехия отчаянно отбивалась. А во втором тайме обнаглела и забила.

Португалии хватило семи минут, чтобы отыграться. Хотя забил не португалец — на этом Евро снова царствует автогол.

Впрочем, легче от этого фавориту не стало. Чехия продолжила биться, и решать пришлось на последних минутах. Сначала после удара Роналду в штангу мяч в ворота добил Жота, но гол отменили — офсайд. А вот на 90+2-й минуте всё было чисто — подсуетился молодой Консейсау, игрок «Порту» и сын… главного тренера «Порту». Интересная карьера у парня!

Пускай Роналду и не забил в столь знаковом матче, своё дело португальцы сделали. Для выхода в плей-офф теперь нужно совсем немного, и за два матча они наверняка управятся. Чехия же показала, что статус аутсайдера ничего не значит. Ждём борьбы в оставшихся турах.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241676&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.