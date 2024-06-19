Розовая футболка сборной Германии бьет все рекорды по продажам

Отсутствие на футболке цветов национального флага, ну или хотя бы традиционного для гостевой формы зеленого цвета, поначалу встретили прохладно. Однако Немецкий футбольный союз подтвердил, что комплект побил рекорд по количеству проданных выездных футболок за всю историю с момента презентации и до начала чемпионата Европы.

В марте, когда представили форму, в футбольном союзе заявили: «Футболка создана для нового поколения немецких болельщиков и отражает разнообразие Германии».

Евро-2024 предпоследний крупный турнир для сборной Германии и технического спонсора команды Аdidas. С 2027 года новым спонсором немцев станет Nike.

В футболках Adidas немецкая сборная выиграла три Чемпионата мира и два Чемпионата Европы. Компания была официальным техническим спонсором сборных ФРГ и Германии с 1954 года.

Сборная Германии выступает на Евро-2024 в группе А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Сегодня, 19 июня, немецкие футболисты сыграют со сборной Венгрии в матче второго тура группового этапа.