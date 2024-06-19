Сборная Хорватии не сумела обыграть Албанию на Евро-2024
Сборная Хорватии сыграла вничью с Албанией (2:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Сборная Хорватии сыграла вничью с Албанией (2:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Встреча проходила в Гамбурге. Албанцы вновь начали встречу с быстрого гола — на 11-й минуте Казим Лачи откликнулся на навес Ясира Асани и головой отправил мяч в ворота. Хорваты на эту дерзость соперника до перерыва ответить не смогли, однако команда Златко Далича владела территориальным преимуществом.
Во втором тайме хорваты стали действовать активнее на подступах к штрафной, но своего первого гола на турнире им пришлось ждать почти полчаса. На 74-й минуте Анте Будимир вывел на ударную позицию Андрея Крамарича, который без особых проблем поразил ворота Томаса Стракоши.
Албанцы не успели оправиться от первого гола, как в их ворота уже влетел второй. На 76-й минуте Будимир стянул на себя Стракошу и выкатил мяч на Луку Сучича, который с линии вратарской площади бил по пустым воротам. Удар на себя принял капитан албанцев Берат Джимсити, но после рикошета мяч отскочил в ворота от ноги Клауса Гьясуля, который стал автором уже четвертого автогола на этом турнире.
В добавленное время албанцы плюнули оборону и всеми силами пошли вперед. Третий момент у ворот Ливаковича в итоге стал голевым — на 95-й минуте Недим Байрами прострелил в штрафную, мяч предательски отскочил от защитника хорватов Йосипа Сутало на автора автогола Гьясуля, который не дрогнул и спас албанцев от поражения.
Хорватия и Албания набрали первые очки на этом турнире. Албанцы находятся на третьей строчке за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Заключительный матч группового этапа хорваты в Лейпциге проведут против сборной Италии, а албанцы в Дюссельдорфе сойдутся с командой Испании. Обе встречи пройдут в понедельник, 24 июня.