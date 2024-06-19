Сборная Хорватии не сумела обыграть Албанию на Евро-2024

Встреча проходила в Гамбурге. Албанцы вновь начали встречу с быстрого гола — на 11-й минуте Казим Лачи откликнулся на навес Ясира Асани и головой отправил мяч в ворота. Хорваты на эту дерзость соперника до перерыва ответить не смогли, однако команда Златко Далича владела территориальным преимуществом.

Во втором тайме хорваты стали действовать активнее на подступах к штрафной, но своего первого гола на турнире им пришлось ждать почти полчаса. На 74-й минуте Анте Будимир вывел на ударную позицию Андрея Крамарича, который без особых проблем поразил ворота Томаса Стракоши.

Албанцы не успели оправиться от первого гола, как в их ворота уже влетел второй. На 76-й минуте Будимир стянул на себя Стракошу и выкатил мяч на Луку Сучича, который с линии вратарской площади бил по пустым воротам. Удар на себя принял капитан албанцев Берат Джимсити, но после рикошета мяч отскочил в ворота от ноги Клауса Гьясуля, который стал автором уже четвертого автогола на этом турнире.

В добавленное время албанцы плюнули оборону и всеми силами пошли вперед. Третий момент у ворот Ливаковича в итоге стал голевым — на 95-й минуте Недим Байрами прострелил в штрафную, мяч предательски отскочил от защитника хорватов Йосипа Сутало на автора автогола Гьясуля, который не дрогнул и спас албанцев от поражения.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&id=456249075&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хорватия и Албания набрали первые очки на этом турнире. Албанцы находятся на третьей строчке за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.