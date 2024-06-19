Гясула — второй игрок в истории Евро, оформивший гол и автогол в одной игре
Полузащитник сборной Албании Клаус Гясула отметился голами в свои и чужие ворота в матче второго тура группового этапа Евро-2024 против Хорватии (2:2).
Полузащитник сборной Албании Клаус Гясула отметился голами в свои и чужие ворота в матче второго тура группового этапа Евро-2024 против Хорватии (2:2).
34-летний албанец вышел на поле на 72-й минуте и уже через четыре минуты после неудачного рикошета отметился голом в собственные ворота.
На пятой добавленной минуте Гясула поразил чужие ворота и спас свою команду от поражения. Для опорника «Дармштадта» это первый забитый мяч за сборную Албании.
Гясула стал вторым футболистом в истории Евро, кто сумел отметиться голами в свои и чужие ворота в одном матче. Ранее это удавалось лишь защитнику сборной Чехословакии Антону Ондрушу, который в полуфинале победного Евро-1976 против Нидерландов (3:1, д.в.) сначала забил в чужие ворота, а затем в свои.
Кроме того, Гясула стал первым игроком в истории Евро, кто отметился автоголом после того, как вышел на замену.
Сборная Албании набрала первые очки на этому турнире и занимает третье место в группе B. В заключительном матче албанцы в Дюссельдорфе сойдутся с командой Испании. Встреча пройдет в понедельник, 24 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.