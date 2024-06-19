Гясула — второй игрок в истории Евро, оформивший гол и автогол в одной игре

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
16:00Хорватия2Албания2
Группа A2-й тайм
тв
19:00Германия1Венгрия0
Группа AНе начался
тв
22:00ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
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23.06ШвейцарияГермания
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23.06ШотландияВенгрия
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24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
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Группа DНе начался
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25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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1
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2
Швейцария
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10
4
Шотландия
10
Группа B
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Италия
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Албания
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Хорватия
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Группа C
1
Англия
13
2
Словения
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3
Дания
11
4
Сербия
10
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Франция
13
3
Польша
10
4
Австрия
10
Группа E
1
Румыния
13
2
Словакия
13
3
Бельгия
10
4
Украина
10
Группа F
1
Турция
13
2
Португалия
13
3
Чехия
10
4
Грузия
10
19:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Гясула — второй игрок в истории Евро, оформивший гол и автогол в одной игре

Полузащитник сборной Албании Клаус Гясула отметился голами в свои и чужие ворота в матче второго тура группового этапа Евро-2024 против Хорватии (2:2).

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

34-летний албанец вышел на поле на 72-й минуте и уже через четыре минуты после неудачного рикошета отметился голом в собственные ворота.

На пятой добавленной минуте Гясула поразил чужие ворота и спас свою команду от поражения. Для опорника «Дармштадта» это первый забитый мяч за сборную Албании.

Гясула стал вторым футболистом в истории Евро, кто сумел отметиться голами в свои и чужие ворота в одном матче. Ранее это удавалось лишь защитнику сборной Чехословакии Антону Ондрушу, который в полуфинале победного Евро-1976 против Нидерландов (3:1, д.в.) сначала забил в чужие ворота, а затем в свои.

Кроме того, Гясула стал первым игроком в истории Евро, кто отметился автоголом после того, как вышел на замену.

Сборная Албании набрала первые очки на этому турнире и занимает третье место в группе B. В заключительном матче албанцы в Дюссельдорфе сойдутся с командой Испании. Встреча пройдет в понедельник, 24 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Хорватия
2:2
Первый тайм: 0:1
Албания
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Нидерланды
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
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Германия
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