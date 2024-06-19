Гясула — второй игрок в истории Евро, оформивший гол и автогол в одной игре

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34-летний албанец вышел на поле на 72-й минуте и уже через четыре минуты после неудачного рикошета отметился голом в собственные ворота.

На пятой добавленной минуте Гясула поразил чужие ворота и спас свою команду от поражения. Для опорника «Дармштадта» это первый забитый мяч за сборную Албании.

Гясула стал вторым футболистом в истории Евро, кто сумел отметиться голами в свои и чужие ворота в одном матче. Ранее это удавалось лишь защитнику сборной Чехословакии Антону Ондрушу, который в полуфинале победного Евро-1976 против Нидерландов (3:1, д.в.) сначала забил в чужие ворота, а затем в свои.

Кроме того, Гясула стал первым игроком в истории Евро, кто отметился автоголом после того, как вышел на замену.