В Албании родились только 8 из 26 игроков сборной. Других помог найти специальный алгоритм

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
16:00Хорватия2Албания2
Группа A2-й тайм
тв
19:00Германия1Венгрия0
Группа AНе начался
тв
22:00ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
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24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
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Группа CНе начался
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Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
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2
Швейцария
13
3
Венгрия
10
4
Шотландия
10
Группа B
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Испания
13
2
Италия
13
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
13
2
Словения
11
3
Дания
11
4
Сербия
10
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Франция
13
3
Польша
10
4
Австрия
10
Группа E
1
Румыния
13
2
Словакия
13
3
Бельгия
10
4
Украина
10
Группа F
1
Турция
13
2
Португалия
13
3
Чехия
10
4
Грузия
10
19:17 (мск), источник: Чемпионат.com

В Албании родились только 8 из 26 игроков сборной. Других помог найти специальный алгоритм

Перед успехом на Евро-2024 годами собирали базу из этнических албанцев с другим паспортом.

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Хорватия — Албания, ЧЕ-2024: кто играет за сборную Албании, состав на Евро, как искали футболистов, подробности | Источник: Getty Images

Для сборной Албании Евро-2024 стал вторым в их истории — до этого они отбирались на турнир во Франции в 2016-м. Оба раза главные тренеры албанской сборной — итальянец Джанни Де Бьязи тогда, бразилец Силвиньо сейчас — удостоились за это достижение высшей награды от страны: им торжественно присвоили гражданство Албании. Во Франции албанцы далеко не забрались: с одной победой и двумя поражениями они вылетели сразу после группового этапа. Но даже это уже было успехом для страны, которая до этого никогда не участвовала в крупных турнирах, и послужило толчком для развития футбола.

На следующий Евро албанцы отобраться не смогли, но в федерации не отчаялись — с 2017 года там работали над инструментом, который бы позволил сборной преобразиться. В 2023-м главным назначили Силвиньо, который работал с Роберто Манчини в сборной Италии, и, открыв ему все карты уникальной базы данных, поставили перед ним задачу — выйти на Евро-2024. Бразилец успешно с этим справился и привёз сборную Албании в Германию. Второй раз подряд Албании не повезло с группой: в прошлый раз они попали к Франции, Швейцарии и Румынии, а в этом году всё сложилось ещё хуже — Хорватия, Италия и Испания. Но в 1-м туре с Италией албанцы сразу же заявили о себе, а заодно и вписали себя в историю: Недим Байрами поразил ворота Джанлуиджи Доннарумы уже 23-й секунде, забив самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Во 2-м игра Албании выглядела уже не как заявление о себе, а как крик: сборная выигрывала у Хорватии, дважды пропустила, но всё-таки сравняла счёт в добавленное время!

Для страны, население которой не дотягивает даже до 3 млн человек, это большой успех. А ещё — показатель, что проделанная до этого многолетняя работа начинает давать первые плоды.

Албанцы собрали огромную базу со всеми игроками с албанскими корнями. Так в сборной появились новые лица

Каждое утро Силвиньо на посту главного тренера начиналось одинаково: несколько чашек кофе в офисе, чтобы взбодриться, и следом — погружение в профайлы игроков, которых можно было бы вызвать в сборную. Один за другим бразилец тщательно изучал показатели, бережно собранные в единую базу аналитиками во главе с итальянцем Марко Росси (нет, не тренером Венгрии). Иногда кофе в офисе приходилось сменять на картонный стаканчик в аэропорту — первые месяцы Силвиньо много летал, чтобы в разных городах, разбросанных по карте, встретиться с игроками лично.

Может показаться, что это обычное дело и в каждой сборной тренер общается с футболистами и просматривает их матчи, чтобы принять решение о вызове в команду. Но Силвиньо приходилось не просто отсматривать игроков с албанским паспортом, которые играют за пределами Албании. Перед ним стояла задача найти футболистов в списке из сотен имён и фамилий, которых аналитики нашли в разных странах.

Албания — страна с небольшим населением, насчитывающим 2,8 млн человек. По оценкам, порядка 8,5 млн этнических албанцев проживает в других странах — набольшие диаспоры осели в Италии, Греции, Косове, Турции, США, Канаде и Австралии. Всё это стало следствием массовых волн эмиграции, начавшихся ещё в XIX веке и достигнувших своего пика в конце XX века. После падения коммунизма из Албании уехало 40% населения, а войны, вспыхнувшие на Балканах в 1990-е, вынудили ещё десятки тысяч албанцев найти новую страну. Люди уезжали по разным причинам, но в основном — из-за политической и экономической нестабильности.

Потенциальные футболисты сборной Албании родились в албанской семье, но в другой стране, куда их близкие приехали за лучшей жизнью — будь то Италия или Швейцария. Там же они начинали свой путь в футболе, учились, развивались и мечтали добиться успеха. В албанской федерации футбола тоже были свои мечты об успехах, и где-то в этой плоскости стремления обеих сторон соприкасались. Так все футболисты с албанскими корнями попадали в базу федерации: аналитикам приходилось просматривать бесконечные списки 30 лиг по всему миру, чтобы вычислить албанскую фамилию, сигнализировавшую о связи со страной. С игроками, у которых албанкой была только мама, оказывалось сложнее, но находили и таких — и всё это без огромных финансовых вложений или искусственного интеллекта.

Иногда действовать приходилось быстро, потому что у футболистов было несколько паспортов, а значит — больше выбора в плане будущей сборной. Соглашались на албанскую сборную не все, но те, кого удалось найти и уговорить, стали основой команды, которая отправилась на чемпионат Европы.

Сборная Албании на Евро-2024 — одна из самых интернациональных на турнире. Не все футболисты говорят на одном языке

Из 26 игроков албанской сборной, которая приехала в Германию этим летом, только восемь родились в Албании — остальных нашли в других странах.

  • Швейцария — 5 футболистов.
  • Косово — 3.
  • Северная Македония — 3.
  • Германия — 2.
  • Греция — 2.
  • Англия — 1.
  • Испания — 1.
  • Италия — 1.

Самой главной находкой Силвиньо стал Ясир Асани, которого отыскали в южнокорейском «Кванджу». Форвард родился в Северной Македонии в семье этнических албанцев, но не выступал за сборную, поэтому с подачи бразильского тренера игроку предложили место в национальной команде Албании. И это было невероятным попаданием — Асани быстро вписался в состав.

Мирлинд Даку из «Рубина», родился в Косове и даже играл за молодёжку и основную сборную страны. Но в 2023-м уже оказался в составе у Силвиньо. Марио Митай из «Локомотива» родился в Греции и вызывался в команду U16, но в 2019-м всё же решил выступать за этническую сборную.

Ещё открытие — Таульянт Сефери родился в Северной Македонии и выступал за молодёжные сборные страны, начиная с U17, а потом попал и в основную. Но в 2019-м оказался уже в албанской команде. В Англии нашли Армандо Брою — парень там родился, начал свой футбольный путь в академии «Тоттенхэма», потом оказался в молодёжке «Челси». За сборную Албании начал выступать в 2019 году с команды U19. Ещё есть Рей Манай, он отыскался в Италии, но ещё до внедрения этой чудесной базы данных: впервые он сыграл за албанскую молодёжку в 2014-м.

И ещё — все 26 игроков албанской сборной играют за пределами Албании. Больше всего футболистов выступает в Италии — сразу 10 человек представляют итальянские клубы.

Полина Куимова

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История чемпионатов
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
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