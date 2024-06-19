Тренер сборной Хорватии: мы все еще в игре — все в наших руках

«Очень сложный матч с двумя разными таймами. Мы вышли вперед с большими усилиями, забив второй мяч, но опять пропустили. Самое главное, что мы все еще в игре — все в наших руках. Второй тайм матча с Албанией обнадёживает: начало было ужасным, но во втором тайме мы смотрелись уже лучше. Переходим к игре с Италией — победа может помочь нам выйти из группы», — сказал Далич.