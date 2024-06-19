Тренер сборной Хорватии: мы все еще в игре — все в наших руках
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Евро-2024 против Албании (2:2). Об этом сообщает Telesport.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Евро-2024 против Албании (2:2). Об этом сообщает Telesport.
«Очень сложный матч с двумя разными таймами. Мы вышли вперед с большими усилиями, забив второй мяч, но опять пропустили. Самое главное, что мы все еще в игре — все в наших руках. Второй тайм матча с Албанией обнадёживает: начало было ужасным, но во втором тайме мы смотрелись уже лучше. Переходим к игре с Италией — победа может помочь нам выйти из группы», — сказал Далич.
Сборная Хорватии после двух матчей имеет в своем активе один балл и занимает последнее место в группе B. В заключительном матче группового этапа хорватам необходимо обыгрывать итальянцев. Любой другой исход матча с действующими чемпионами Европы означает для «шашечных» вылет с турнира.
Матч Хорватия — Италия пройдет в Лейпциге в понедельник, 24 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.