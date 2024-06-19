Сборная Германии стала первым участником плей-офф Евро-2024

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Счет в матче на 22-й минуте открыл Джамал Мусиала, забивший свой второй гол на турнире. Мяч получился в некоторой степени курьезным — во время атаки защитник венгров Вилли Орбан упал на газон после акцентированного толчка от капитана немцев Илкая Гюндогана. Свистка не прозвучало, а венгерские защитники в моменте потеряли концентрацию. Гюндоган завладел мячом и отдал его Мусиале, который и поразил ворота Петера Гулачи.

В ответной атаке венгры получили право на опасный штрафной, который исполнил капитан Доминик Собослаи. Мяч летел в левую «девятку», однако немцев спас Мануэль Нойер. В добавленное к первому тайму время венграм все-таки удалось забить мяч после розыгрыша стандарта, однако он практически сразу был отменен из-за офсайда.

На 67-й минуте немцы удвоили преимущество — Максимилиан Миттельштадт прострелил в штрафную на одинокого Гюндонгана, которому не составило труда с близкого расстояния переправить мяч в сетку. В концовке матча Нойер допустил грубую ошибку при игре на выходе, которая едва не привел к голу Орбана, однако счет остался неизменным.

21-летний Джамал Мусиала стал вторым самым молодым игроком в истории Евро, которому удалось забить в своих первых двух матчах на старте турнира. Моложе него был лишь венгерский нападающий Ференц Бене, который в возрасте 19 лет забил два гола на Евро-1964.

Сборная Германии одержала вторую победу на домашнем Евро и укрепилась на первом месте в турнирной таблице группы А, набрав шесть очков. Команда Юлиана Нагельсмана первой на турнире гарантировала себе выход в плей-офф минимум с третьего места. Венгры проиграли во втором матче подряд и идут на последнем месте в группе.