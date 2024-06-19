Гюндоган признан лучшим игроком матча Германия — Венгрия

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33-летний полузащитник провел на поле 84 минуты, успев отличиться голом и результативной передачей на Джамала Мусиалу. Гюндоган стал первым капитаном в истории немецкой сборной, который сумел сделать «гол+пас» в одном матче на Евро.

Благодаря победе над венграми сборная Германии первой на турнире гарантировала себе выход в плей-офф минимум с третьего места.