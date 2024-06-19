Гюндоган признан лучшим игроком матча Германия — Венгрия
Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа Евро-2024 против команды Венгрии (2:0). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа Евро-2024 против команды Венгрии (2:0). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
33-летний полузащитник провел на поле 84 минуты, успев отличиться голом и результативной передачей на Джамала Мусиалу. Гюндоган стал первым капитаном в истории немецкой сборной, который сумел сделать «гол+пас» в одном матче на Евро.
Благодаря победе над венграми сборная Германии первой на турнире гарантировала себе выход в плей-офф минимум с третьего места.
В заключительном туре немцы во Франкфурте сыграют против сборной Швейцарии. Встреча пройдет в воскресенье, 23 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.