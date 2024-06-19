Шакири выйдет в старте сборной Швейцарии на матч Евро против шотландцев

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
16:00Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19:00Германия2Венгрия0
Группа A1-й тайм
тв
22:00Шотландия1Швейцария1
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
26
2
Швейцария
13
3
Шотландия
10
4
Венгрия
20
Группа B
1
Испания
13
2
Италия
13
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
13
2
Словения
11
3
Дания
11
4
Сербия
10
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Франция
13
3
Польша
10
4
Австрия
10
Группа E
1
Румыния
13
2
Словакия
13
3
Бельгия
10
4
Украина
10
Группа F
1
Турция
13
2
Португалия
13
3
Чехия
10
4
Грузия
10
21:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шакири выйдет в старте сборной Швейцарии на матч Евро против шотландцев

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Футболист клуба MLS «Чикаго Файр» Джердан Шакири выйдет в стартовом составе сборной Швейцарии на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу против команды Шотландии, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Шакири выйдет в старте сборной Швейцарии на матч Евро против шотландцев | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы А пройдет в среду в Кёльне, начало матча — 22:00 мск.

Сборная Швейцарии выйдет на поле в следующем составе: Янн Зоммер (вратарь, «Интер», Италия), Фабиан Шер («Ньюкасл», Англия), Мануэль Аканджи («Манчестер Сити», Англия), Рикардо Родригес («Торино», Италия), Ремо Фройлер («Болонья», Италия), Сильван Видмер («Майнц», Германия), Гранит Джака (капитан, «Байер», Германия), Джердан Шакири, Рубен Варгас («Аугсбург», Германия), Мишель Эбишер («Болонья»), Дан Ндойе («Болонья»).

Шакири не принимал участия в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Венгрии (3:1). 32-летний хавбек провел всю встречу на скамейке запасных.

Сборная Шотландии начнет матч в следующем составе: Ангус Ганн (вратарь, «Норвич», Англия), Энтони Ралстон («Селтик»), Эндрю Робертсон (капитан, «Ливерпуль», Англия), Джек Хендри («Аль-Иттифак», Саудовская Аравия), Грант Хэнли («Норвич»), Киран Тирни («Реал Сосьедад», Испания), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед», Англия), Джон Макгинн («Астон Вилла», Англия), Каллум Макгрегор («Селтик»), Билли Гилмор («Брайтон», Англия), Че Адамс («Саутгемптон», Англия).

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
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Стадионы
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Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
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Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
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