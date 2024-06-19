Шакири выйдет в старте сборной Швейцарии на матч Евро против шотландцев

Встреча группы А пройдет в среду в Кёльне, начало матча — 22:00 мск.
Сборная Швейцарии выйдет на поле в следующем составе: Янн Зоммер (вратарь, «Интер», Италия), Фабиан Шер («Ньюкасл», Англия), Мануэль Аканджи («Манчестер Сити», Англия), Рикардо Родригес («Торино», Италия), Ремо Фройлер («Болонья», Италия), Сильван Видмер («Майнц», Германия), Гранит Джака (капитан, «Байер», Германия), Джердан Шакири, Рубен Варгас («Аугсбург», Германия), Мишель Эбишер («Болонья»), Дан Ндойе («Болонья»).
Шакири не принимал участия в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Венгрии (3:1). 32-летний хавбек провел всю встречу на скамейке запасных.
Сборная Шотландии начнет матч в следующем составе: Ангус Ганн (вратарь, «Норвич», Англия), Энтони Ралстон («Селтик»), Эндрю Робертсон (капитан, «Ливерпуль», Англия), Джек Хендри («Аль-Иттифак», Саудовская Аравия), Грант Хэнли («Норвич»), Киран Тирни («Реал Сосьедад», Испания), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед», Англия), Джон Макгинн («Астон Вилла», Англия), Каллум Макгрегор («Селтик»), Билли Гилмор («Брайтон», Англия), Че Адамс («Саутгемптон», Англия).