Косовский журналист отстранен от Евро за провокацию сербов
УЕФА принял решение отстранить от работы на чемпионате Европы в Германии косовоалбанского журналиста Арлинда Садику.
УЕФА принял решение отстранить от работы на чемпионате Европы в Германии косовоалбанского журналиста Арлинда Садику.
Уроженец Приштины Садику во время прямого включения с матча Англия — Сербия (1:0), стоя возле трибуны с сербскими болельщиками, показал им провокационный жест в виде двуглавого орла, который присутствует на гербах Косово и Албании. После матча футбольный союз Сербии (FSS) направил протест в УЕФА официальный протест, который был удовлетворен.
«Аккредитация журналиста отозвана в связи с неприемлемым поведением во время матча между сборными Сербии и Англии 16 июня. Этот журналист может быть заменен коллегой из той же организации до завершения турнира», — сказано в заявлении УЕФА.
УЕФА также оштрафовал FSS на 4,5 тыс. евро за бросание болельщиками посторонних предметов и на 10 тыс. евро за провокационные сообщения на трибунах.
После инцидента с Садику балканские болельщики во время матча между Хорватией и Албанией (2:2) скандировали лозунг «Убей серба», а также неоднократно выкрикивали оскорбления в адрес сербов до и после матча. Также на матче были вывешены баннеры «Косово — это Албания», в то время как сербским болельщикам перед турниром запретили проносить на стадион флаги с лозунгом «Косово — это Сербия».
В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, которая была признана 99 государствами — членами ООН. Одними из первых независимость Косова признали Албания и Хорватия. Большую часть населения частично признанного государства составляют косовские албанцы.