Косовский журналист отстранен от Евро за провокацию сербов

Уроженец Приштины Садику во время прямого включения с матча Англия — Сербия (1:0), стоя возле трибуны с сербскими болельщиками, показал им провокационный жест в виде двуглавого орла, который присутствует на гербах Косово и Албании. После матча футбольный союз Сербии (FSS) направил протест в УЕФА официальный протест, который был удовлетворен.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241687&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Аккредитация журналиста отозвана в связи с неприемлемым поведением во время матча между сборными Сербии и Англии 16 июня. Этот журналист может быть заменен коллегой из той же организации до завершения турнира», — сказано в заявлении УЕФА.

УЕФА также оштрафовал FSS на 4,5 тыс. евро за бросание болельщиками посторонних предметов и на 10 тыс. евро за провокационные сообщения на трибунах.

После инцидента с Садику балканские болельщики во время матча между Хорватией и Албанией (2:2) скандировали лозунг «Убей серба», а также неоднократно выкрикивали оскорбления в адрес сербов до и после матча. Также на матче были вывешены баннеры «Косово — это Албания», в то время как сербским болельщикам перед турниром запретили проносить на стадион флаги с лозунгом «Косово — это Сербия».