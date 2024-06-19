Косовский журналист отстранен от Евро за провокацию сербов

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
16:00Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19:00Германия2Венгрия0
Группа A2-й тайм
тв
22:00Шотландия1Швейцария1
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
26
2
Швейцария
13
3
Шотландия
10
4
Венгрия
20
Группа B
1
Испания
13
2
Италия
13
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
13
2
Словения
11
3
Дания
11
4
Сербия
10
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Франция
13
3
Польша
10
4
Австрия
10
Группа E
1
Румыния
13
2
Словакия
13
3
Бельгия
10
4
Украина
10
Группа F
1
Турция
13
2
Португалия
13
3
Чехия
10
4
Грузия
10
22:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Косовский журналист отстранен от Евро за провокацию сербов

УЕФА принял решение отстранить от работы на чемпионате Европы в Германии косовоалбанского журналиста Арлинда Садику.

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Уроженец Приштины Садику во время прямого включения с матча Англия — Сербия (1:0), стоя возле трибуны с сербскими болельщиками, показал им провокационный жест в виде двуглавого орла, который присутствует на гербах Косово и Албании. После матча футбольный союз Сербии (FSS) направил протест в УЕФА официальный протест, который был удовлетворен.

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«Аккредитация журналиста отозвана в связи с неприемлемым поведением во время матча между сборными Сербии и Англии 16 июня. Этот журналист может быть заменен коллегой из той же организации до завершения турнира», — сказано в заявлении УЕФА.

УЕФА также оштрафовал FSS на 4,5 тыс. евро за бросание болельщиками посторонних предметов и на 10 тыс. евро за провокационные сообщения на трибунах.

После инцидента с Садику балканские болельщики во время матча между Хорватией и Албанией (2:2) скандировали лозунг «Убей серба», а также неоднократно выкрикивали оскорбления в адрес сербов до и после матча. Также на матче были вывешены баннеры «Косово — это Албания», в то время как сербским болельщикам перед турниром запретили проносить на стадион флаги с лозунгом «Косово — это Сербия».

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, которая была признана 99 государствами — членами ООН. Одними из первых независимость Косова признали Албания и Хорватия. Большую часть населения частично признанного государства составляют косовские албанцы.

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Бельгия
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Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
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