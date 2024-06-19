Тренер сборной Венгрии: Судья был худшим на поле. Сборной Германии не нужна помощь судей для победы

Венгры уступили со счетом 0:2, а в эпизоде с первым голом Илкай Гюндоган толкал в спину игрока венгров Вилли Орбана. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели.

"Я никогда в своей карьере не жаловался и не искал оправданий, но то, что судья сделал сегодня… Даже немцы могли увидеть, что у него были двойные стандарты.

Он не увидел нарушение, когда толкали Орбана, а в аналогичной ситуации с Андрихом зафиксировал фол. Нам нужен единый стандарт судейства, а не двойные стандарты. Германия победила бы в любом случае, но судья, на мой взгляд, был худшим на поле.