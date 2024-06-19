Тренер сборной Венгрии: Судья был худшим на поле. Сборной Германии не нужна помощь судей для победы

Венгры уступили со счетом 0:2, а в эпизоде с первым голом Илкай Гюндоган толкал в спину игрока венгров Вилли Орбана. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели.
"Я никогда в своей карьере не жаловался и не искал оправданий, но то, что судья сделал сегодня… Даже немцы могли увидеть, что у него были двойные стандарты.
Он не увидел нарушение, когда толкали Орбана, а в аналогичной ситуации с Андрихом зафиксировал фол. Нам нужен единый стандарт судейства, а не двойные стандарты. Германия победила бы в любом случае, но судья, на мой взгляд, был худшим на поле.
Германия, вероятно, является фаворитом Евро, но для победы им не нужна помощь судей. Посмотрим, зафиксируют ли фол за такое, когда Германия будет играть, скажем, с Францией", — приводит слова Росси журналист Джеймс Дакер.