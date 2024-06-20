Первая команда в плей-офф и новый провал Хорватии. Что творится на чемпионате Европы

Евро-2024: результаты 19 июня 2024, обзор матчей, календарь, таблица, группы А и В: Хорватия, Албания, Германия, Венгрия | Источник: Getty Images

На Евро-2024 завершился шестой день — и он получился событийным одновременно по нескольким причинам. Не обошлось без эмоциональных концовок.

Кажется, Хорватия — всё

Футбол Евро 2024 Группа B, 19.06.2024, 16:00 Хорватия 2 Албания 2

Балканская топ-сборная, видимо, больше таковой не является. В региональном дерби с Албанией случились яркие 2:2. Однако такой результат на руку конкурентам. Сначала албанцы долго вели в счёте, и казалось, что они отправят хорватов домой. Но затем медалисты последних двух ЧМ вспомнили, кто они такие. И за две минуты перевернули ход встречи — 2:1. На радостях Хорватия почему-то бросила играть в обороне и уже в добавленное время упустила победу.

Надо признать, что сборной Хорватии было очень тяжело. И с каждым матчем ей становится всё тяжелее. На набор тонуса через игры это не похоже, а на ментальное выгорание — очень даже. Лука Модрич ошибается, Йошко Гвардиол бросает опекаемых соперников, Иван Перишич не носится по бровке. В поле команду тащит Матео Ковачич, а в воротах — Доминик Ливакович.

Германия спокойно вышла их группы

Футбол Евро 2024 Группа A, 19.06.2024, 19:00 Германия 2 Венгрия 0

Много всякого говорили и писали о хозяевах турнира. Но пока они опровергают любую критику в свой адрес. Голы забиваются, результат достигается, настроение у всех отличное. При этом нельзя сказать, что немцы как-то выжимают себя без остатка — они просто добиваются цели. Так получилось и с пылкой Венгрией: соседям положили двушку — по голу аккурат в середине каждого из таймов.

Венгры, конечно, могли забить — были даже попадания в каркас. Но сказать о равной игре с Германией было нельзя. Положение у команды Марко Росси грустное: при всех самоотдаче и напоре из группы можно не выйти, даже если победить в последнем туре Шотландию.

Швейцария подарила шанс Шотландии. А Шакири — красавчик!

Футбол Евро 2024 Группа A, 19.06.2024, 22:00 Шотландия 1 Швейцария 1

Сборная Швейцарии могла стать второй сборной, вышедшей из группы на Евро-2024. Матч с Шотландией выдался сложным: много борьбы (была, к сожалению, и тяжёлая травма — у Кирана Тирни), раздробленный заменами темп, неуступчивость. Всё это вновь вынуждает жалеть команду Стива Кларка. Вроде и забили первыми благодаря нелепым действиям Фабиана Шера, и по физике не просаживались, и добегали где нужно.

Но у Мурата Якина шикарный подбор исполнителей — и один из них исполнил шедевр. Шердан Шакири в касание в середине первого тайма сравнял счёт: задал мячу шикарную дугообразную траекторию. Как бы Ангус Ганн ни старался, такое не берётся. Жаль только, что на большее команду не хватило (хотя был ещё гол Эмболо, но из офсайда).

А у Шакири теперь элитный рекорд — он первый игрок сборной Швейцарии, забивший на трёх чемпионатах Европы. Также он стал первым швейцарцем, отличившимся на четырёх крупных турнирах (как раз три Евро и один ЧМ), это его 10-й гол. Занятно, что хавбек забил больше, чем Роберто Баджо (9), Робин ван Перси (9), Фернандо Торрес (9), Карим Бензема (7), Златана Ибрагимович (6) и Рауль (6). Круто, не правда ли?

Этот результат в сущности сохранил шотландцам мотивацию на 3-й тур. С Венгрией будет рубка за третье место.