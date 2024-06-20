В «Рубине» отреагировали на скандал с Даку на Евро-2024
В пресс‑службе «Рубина» прокомментировали инцидент на чемпионате Европы с албанским нападающим Мирлиндом Даку, который выступает за казанский клуб. Об этом сообщает «Матч ТВ».
В пресс‑службе «Рубина» прокомментировали инцидент на чемпионате Европы с албанским нападающим Мирлиндом Даку, который выступает за казанский клуб. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Накануне после окончания матча с Хорватией (2:2) 26-летний нападающий отправился к албанским болельщикам с мегафоном, выкрикивая оскорбления в адрес македонцев и сербов. Федерация футбола Северной Македонии обратилась в УЕФА с просьбой расследовать инцидент, а также потребовала от Даку публичных извинений.
«Наш клуб не поддерживает любые оскорбительные действия и жесты. Игрок находился в расположении сборной, но, безусловно, мы сожалеем, что такая ситуация произошла. Что касается санкций к игроку, то это прерогатива УЕФА», — сообщили в пресс-службе «Рубина».
Даку вышел на замену на 85‑й минуте и успел отметиться желтой карточкой. На его счету шесть матчей за сборную Албании, в которых он забил один мяч.
«Рубин» приобрел Даку прошлым летом у хорватского «Осиека» за 1,2 млн евро. Нападающий провел за казанский клуб 33 матча, в которых забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с «Рубином» истекает в конце июня 2026 года.