В «Рубине» отреагировали на скандал с Даку на Евро-2024

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Накануне после окончания матча с Хорватией (2:2) 26-летний нападающий отправился к албанским болельщикам с мегафоном, выкрикивая оскорбления в адрес македонцев и сербов. Федерация футбола Северной Македонии обратилась в УЕФА с просьбой расследовать инцидент, а также потребовала от Даку публичных извинений.

«Наш клуб не поддерживает любые оскорбительные действия и жесты. Игрок находился в расположении сборной, но, безусловно, мы сожалеем, что такая ситуация произошла. Что касается санкций к игроку, то это прерогатива УЕФА», — сообщили в пресс-службе «Рубина».

Даку вышел на замену на 85‑й минуте и успел отметиться желтой карточкой. На его счету шесть матчей за сборную Албании, в которых он забил один мяч.