«Видео ничего не доказывает». Агент Даку — о скандале на Евро

После окончания встречи 26-летний нападающий отправился к албанским болельщикам с мегафоном, выкрикивая оскорбления в адрес македонцев и сербов. Федерация футбола Северной Македонии обратилась в УЕФА с просьбой расследовать инцидент, а также потребовала от Даку публичных извинений.

«Из‑за шума на стадионе Мирлинд не слышал, что скандируют болельщики. Как только они начали заряжать, Даку опустил и отдал мегафон. Я не считаю, что видео является доказательством того, что Мирлинд кого‑то оскорбил», — сказал Факич.