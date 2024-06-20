«Видео ничего не доказывает». Агент Даку — о скандале на Евро

После окончания встречи 26-летний нападающий отправился к албанским болельщикам с мегафоном, выкрикивая оскорбления в адрес македонцев и сербов. Федерация футбола Северной Македонии обратилась в УЕФА с просьбой расследовать инцидент, а также потребовала от Даку публичных извинений.
«Из‑за шума на стадионе Мирлинд не слышал, что скандируют болельщики. Как только они начали заряжать, Даку опустил и отдал мегафон. Я не считаю, что видео является доказательством того, что Мирлинд кого‑то оскорбил», — сказал Факич.
Мирлинд Даку выступает за «Рубин», который приобрел его прошлым летом у хорватского «Осиека» за 1,2 млн евро. Нападающий провел за казанский клуб 33 матча, в которых забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с «Рубином» истекает в конце июня 2026 года.