Скандировали «Владимир Путин!» и злили англичан флагами России: сербы на Евро вновь сцепились с британцами

На Евро-2024 в группе C сборная Сербии благодаря голу Луки Йовича ушла от поражения в матче против Словении — 1:1. Игра прошла в Мюнхене на «Альянц Арене» и не обошлась без очередного столкновения сербских и английских фанатов.

Правда, все это случилось не у стадиона в Мюнхене, а в фан-зоне во Франкфурте. Сербы, которых было до ста человек, во время матча стали скандировать кричалку «Косово — Сербия». За игрой в фан-зоне внимательно следили и англичане. Когда словенцы забили, они начали оскорблять сербов в фан-зоне Франкфурта — не обошлось без дружеского перекидывания стаканов с пивом.

Дальше сербы стали скандировать «Владимир Путин!» и показывали англичанам российский флаг.

Уже после гола Йовича в добавленное время сербы зарядили в адрес англичан «Дания, Дания!», дав ясно понять, что будут болеть против команды Гарета Саутгейта.

Парни с Туманного Альбиона ожидаемо ответили зарядом про Албанию.

Успокоить фанатов смогли только «космонавты», которые взяли сербов в узкое кольцо и вывели из фан-зоны Франкфурта. К счастью, обошлось без пострадавших. Теперь с нетерпением ждем результата матча между англичанами и датчанами.