Сборная Англии не смогла обыграть Данию на Евро-2024

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Встреча проходила во Франкфурте. Англичане повели в счете после гола Харри Кейна на 18-й минуте после прострела Кайла Уокера и двух рикошетов от футболистов сборной Дании.

На 34-й минуте полузащитник датчан Мортен Юльманн получил мяч от Виктора Кристиансена в 30 метрах от ворот и красивым дальним ударом от штанги поразил ворота Джордана Пикфорда.

Во втором тайме у англичан была возможность снова выйти вперед, но удар Фила Фодена на 56-й минуте пришелся в штангу. Моменты были и у датчан, которые ни в чем не уступали действующим вице-чемпионам Европы, но счет так и остался неизменным —1:1.

Харри Кейн забил 50-й гол в этом сезоне за клуб и сборную. Нападающий «Баварии» стал третьим англичанином в истории после Майкла Оуэна и Уэйна Руни, которому удалось забить на четырех крупных турнирах сборных. Также он стал первым англичанином в истории, забившим не менее пяти голов и на Евро, и на чемпионатах мира.

Гол Мортена Юльманна стал 13-м по счету, забитым из-за пределов штрафной на Евро-2024. Это уже больше, чем за весь чемпионат мира 2022 года, и больше, чем за весь групповой этап Евро-2020 (по 12). Почти треть всех голов на нынешнем Евро забили дальними ударами.

Сборная Англии впервые потеряла очки на Евро-2024, однако с четырьмя баллами сохранила лидерство в группе С. Дания имеет в активе два очка и занимает третье место.