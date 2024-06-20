В сборной Польши не решили, сыграет ли Левандовски с Австрией

10 июня во время товарищеского матча против сборной Турции (2:1) у лидера польской сборной произошел надрыв двуглавой мышцы бедра, из-за которого он не сыграл в стартовом матче на Евро против сборной Нидерландов (1:2).

«Мы примем решение позже сегодня. Я жду решения от нашего медицинского персонала. Я надеюсь, что оно будет положительным, и я выберу его завтра», — сказал Пробеж.