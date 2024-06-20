УЕФА начал расследование в отношении нападающего албанцев Даку

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В среду, 19 июня, после окончания матча с Хорватией (2:2) 26-летний нападающий отправился к албанским болельщикам с мегафоном, выкрикивая оскорбления в адрес македонцев и сербов. Федерация футбола Северной Македонии обратилась в УЕФА с просьбой расследовать инцидент, а также потребовала от Даку публичных извинений.

«После матча группового этапа чемпионата Европы между командами Хорватии и Албании было начато расследование в связи с предполагаемым неподобающим поведением игрока Федерации футбола Албании Мирлинда Даку», — сказано в заявлении УЕФА.

Также УЕФА рассмотрит поведение албанских и хорватских болельщиков, которые во время матча скандировали лозунг «Убей серба» и неоднократно выкрикивали оскорбления в адрес сербов до и после матча.

Даку вышел на замену на 85‑й минуте и успел отметиться желтой карточкой. На его счету шесть матчей за сборную Албании, в которых он забил один мяч.