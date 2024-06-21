Испания обыграла Италию и вышла в плей-офф Евро-2024

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

Встреча проходила в Гельзенкирхене. Матч прошел с большим преимуществом испанской сборной, которая могла забивать несколько мячей, если бы не итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма. За первые 45 минут действующие чемпионы Европы нанесли лишь один удар в сторону ворот Уная Симона.

Во втором тайме испанцам удалось добиться своего. На 56-й минуте Нико Уильямс сделал подачу в штрафную, Доннарумма отбил мяч в сторону Риккардо Калафьори, который срезал мяч в собственные ворота. Этот мяч стал уже пятым автоголом Евро-2024.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249101&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В концовке встречи Доннарумма еще дважды спасал сборную Италии в голевых моментах с участием вышедшего на замену новичка сборной Испании Айосе Переса, а затем на последних секундах пошел в чужую штрафную, но создать реальные проблемы Унаю Симону Италии так и не удалось — 1:0 в пользу Испании.

Сборная Испании одержала вторую победу на групповом этапе, обеспечив себе первое место в группе В и досрочный выход в плей-офф Евро-2024. В ⅛ финала испанцы в Кельне сыграют против одной из четырех лучших команд, занявших на групповом этапе третье место.