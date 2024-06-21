Испания обыграла Италию и вышла в плей-офф Евро-2024
Сборная Испании одержала минимальную победу над командой Италии (1:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Сборная Испании одержала минимальную победу над командой Италии (1:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Встреча проходила в Гельзенкирхене. Матч прошел с большим преимуществом испанской сборной, которая могла забивать несколько мячей, если бы не итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма. За первые 45 минут действующие чемпионы Европы нанесли лишь один удар в сторону ворот Уная Симона.
Во втором тайме испанцам удалось добиться своего. На 56-й минуте Нико Уильямс сделал подачу в штрафную, Доннарумма отбил мяч в сторону Риккардо Калафьори, который срезал мяч в собственные ворота. Этот мяч стал уже пятым автоголом Евро-2024.
В концовке встречи Доннарумма еще дважды спасал сборную Италии в голевых моментах с участием вышедшего на замену новичка сборной Испании Айосе Переса, а затем на последних секундах пошел в чужую штрафную, но создать реальные проблемы Унаю Симону Италии так и не удалось — 1:0 в пользу Испании.
Сборная Испании одержала вторую победу на групповом этапе, обеспечив себе первое место в группе В и досрочный выход в плей-офф Евро-2024. В ⅛ финала испанцы в Кельне сыграют против одной из четырех лучших команд, занявших на групповом этапе третье место.
Итальянцы потерпели первое поражение на турнире, но сохранили за собой вторую позицию в группе. В заключительном туре в Лейпциге они сыграют против сборной Хорватии, в то время как испанцы сойдутся в Дюссельдорфе с командой Албании. Оба матча пройдут в понедельник, 24 июня.