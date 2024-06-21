Албанец из «Рубина» извинился за оскорбительные кричалки на Евро

Даку вышел на поле на 85‑й минуте и успел отметиться желтой карточкой. После финального свистка 26-летний нападающий отправился к албанским болельщикам с мегафоном, выкрикивая оскорбления в адрес македонцев и сербов. Федерация футбола Северной Македонии обратилась в УЕФА с просьбой расследовать инцидент, а также потребовала от Даку публичных извинений.

«У любого футболиста в такие моменты эмоции выходят на новый уровень, которые можно понять, только находясь на поле. Очень сложно описать чувства от выступления за национальную команду, за замечательных болельщиков, которые проявляют к тебе безграничную любовь.



Мне жаль, если я кого-то обидел после матча против сборной Хорватии. Это результат аффекта от игры. Мы продолжаем всей командой работать над нашей мечтой. Просить прощения — это требует мужества, и я чувствую моральную и профессиональную обязанность попросить об этом у всех, кто был оскорблен», — написал Даку в соцсетях.