Албанец из «Рубина» извинился за оскорбительные кричалки на Евро
Нападающий казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку попросил прощения у болельщиков за оскорбительные кричалки после окончания матча с Хорватией (2:2).
Нападающий казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку попросил прощения у болельщиков за оскорбительные кричалки после окончания матча с Хорватией (2:2).
Даку вышел на поле на 85‑й минуте и успел отметиться желтой карточкой. После финального свистка 26-летний нападающий отправился к албанским болельщикам с мегафоном, выкрикивая оскорбления в адрес македонцев и сербов. Федерация футбола Северной Македонии обратилась в УЕФА с просьбой расследовать инцидент, а также потребовала от Даку публичных извинений.
«У любого футболиста в такие моменты эмоции выходят на новый уровень, которые можно понять, только находясь на поле. Очень сложно описать чувства от выступления за национальную команду, за замечательных болельщиков, которые проявляют к тебе безграничную любовь.
Мне жаль, если я кого-то обидел после матча против сборной Хорватии. Это результат аффекта от игры. Мы продолжаем всей командой работать над нашей мечтой. Просить прощения — это требует мужества, и я чувствую моральную и профессиональную обязанность попросить об этом у всех, кто был оскорблен», — написал Даку в соцсетях.
Ранее стало известно, что УЕФА инициировал разбирательство в отношении футболиста.
«Рубин» приобрел Даку прошлым летом у хорватского «Осиека» за 1,2 млн евро. Нападающий провел за казанский клуб 33 матча, в которых забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с «Рубином» истекает в конце июня 2026 года.