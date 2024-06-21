Вторая сборная в плей-офф и чудесное спасение Сербии. Что творится на чемпионате Европы

Евро-2024: результаты 20 июня 2024, обзор матчей, календарь, таблица, группы B и C: Англия, Сербия, Испания, Италия | Источник: Чемпионат.com

На Евро-2024 подошёл к концу седьмой день — и он вышел не очень-то ярким и событийным. Две встречи закончились ничьими, а одна — с минимальным счётом.

Сербия спаслась в матче со Словенией, но играла просто безнадёжно

Футбол Евро 2024 Группа C, 20.06.2024, 16:00 Словения 1 Сербия 1

Тот случай, когда для интриги результат хорош, а по-честному ничья в игре совсем не читалась. Словения не сказать, что невероятно доминировала, но ход встречи контролировала точно. На 69-й минуте Жан Карничник забил после передачи Тими Элшника — наверное, лучшего футболиста встречи. Сербия же весь матч пыталась хотя бы зайти в штрафную соперника, и с игры это практически не получалось сделать. А счёт изменился только в самой концовке — на 90+5-й минуте. После фланговой подачи Ивана Илича Лука Йович спас сербов от заслуженного поражения.

Дания и Англия усыпили вообще всех

Футбол Евро 2024 Группа C, 20.06.2024, 19:00 Дания 1 Англия 1

Гарет Саутгейт сделал выводы после минимальной победы над Сербией (1:0) — перевёл Фила Фодена в привычную ему середину. Но активности это не прибавило: Джуд Беллингем не выдал очередной оверперформанс, Деклан Райс наошибался на сезон вперёд, Букайо Сака не разорвал правый фланг. Игра команды при этом осталась такой же блёклой, что и в 1-м туре. Получается, выводы можно сделать, а вот изменить что-то к лучшему — уже сложнее.

Датчане же, отскочившие в матче со Словенией (1:1), шевелились ровно до того момента, пока им требовалось отыграться. На гол Гарри Кейна ответил Мортен Юльманн. Шикарный удар издали низом под дальнюю штангу — украшение этой встречи. После этого стоило было заняться чем-то полезным. Кажется, Саутгейта ждёт очередной круг ада.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249106&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Испания досрочно вышла из группы, Италия провела худший матч за два Евро

Футбол Евро 2024 Группа B, 20.06.2024, 22:00 Испания 1 Италия 0

Казалось, Испания и Италия поддержат тренд и сыграют 1:1. Тем более что обоих это устраивало. Но быстро стало понятно, что у команды Лучано Спаллетти мяч в ногах просто не держится. Пришлось отбиваться — и в первом тайме это удавалось сделать во многом благодаря Джанлуиджи Доннарумме. Хотя, надо признать, продолжаться слишком долго это всё не могло, и снова на первый план вышел его величество Автогол: Мората после фланговой подачи головой перевёл мяч дальше, а Доннарумма отбил его в колено Риккардо Калафьори.

Теперь Испания в плей-офф Евро-2024 — вторая вслед за Германией. Итальянцы же объективно сыграли ужасно, абсолютно ничего не показав в атаке. Наверное, это их худшее выступление за два последних континентальных турнира. Спаллетти перед матчем было интересно, как его команда будет выглядеть в матче с топ-соперником. Ответ очевиден. Осталось сделать выводы. Иначе можно и из группы не выйти (в 3-м туре играть с Хорватией).