Витсель не поможет Бельгии в матче Евро-2024 против Румынии
Защитник сборной Бельгии Аксель Витсель пропустит матч 2-го тура чемпионата Европы против Румынии. Об этом сообщил главный тренер команды Доменико Тедеско.
Защитник сборной Бельгии Аксель Витсель пропустит матч 2-го тура чемпионата Европы против Румынии. Об этом сообщил главный тренер команды Доменико Тедеско.
Игра группы Е пройдет в субботу в Кельне. Витсель из-за повреждения не вышел на поле в стартовой встрече со Словакией (0:1).
«У него небольшая проблема в той же области. Турнир для него не завершен, он завтра пройдет обследование. Надеемся, ничего серьезного, но мы не будем идти на риск», — сказал Тедеско на пресс-конференции.