Дидье Дешам: Единственное сожаление — эффективность
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча второго тура группового этапа Евро-2024 против команды Нидерландов (0:0). Об этом сообщает RMC Sport.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча второго тура группового этапа Евро-2024 против команды Нидерландов (0:0). Об этом сообщает RMC Sport.
«Единственное сожаление — это эффективность. Матч получился очень интенсивным, нидерландцы играли более осторожно, чем обычно. У нас было на 36 часов меньше на восстановление, чем у наших соперников, но мы показали свой атлетизм. Мы сделали все возможное, чтобы восстановиться как можно лучше, но, слушайте…
Килиан есть Килиан, не собираемся сравнивать его с другими футболистами. У Барколя есть нужные качества, поэтому он с нами, он хорошо работает на тренировках. Но прежде он никогда не играл за сборную, а в таких матчах проявить себя непросто. Я не решился выпустить его в конце игры. Но команда действовала сбалансированно, нам удавалось создавать опасные моменты и хорошо обороняться.
Канте блистает, для нас это очень хорошо. У меня в распоряжении много футболистов, способных выйти в стартовом составе, особенно в полузащите, но у Канте есть очень интересная способность проявлять себя», — сказал Дешам.
Нидерланды и Франция имеют по четыре очка и делят между собой лидерство в группе. В заключительном матче группового этапа голландцы в Берлине сыграют со сборной Австрии, в то время как французы в Дортмунде будут играть с командой Польши. Матчи пройдут во вторник, 25 июня.