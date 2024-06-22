Игрок сборной Турции забил автогол, отдавая пас своему вратарю
Это уже шестой гол в свои ворота на Евро-2024. На предыдущем чемпионате Европы было зафиксировано 11 автоголов.
Это уже шестой гол в свои ворота на Евро-2024. На предыдущем чемпионате Европы было зафиксировано 11 автоголов.
Во втором матче группового этапа чемпионата Европы против сборной Португалии турецкий защитник Самет Акайдын забил гол в свои ворота, отдавая пас голкиперу команды Алтаю Байындыру.
Это второй автогол в истории Евро, забитый из-за пределов штрафной площади. На предыдущем континентальном первенстве игрок сборной Испании Педри тоже ошибся при выполнении передачи вратарю в матче ⅛ финала против сборной Хорватии.
На последних чемпионатах Европы фиксируется большое количество голов в свои ворота. До Евро-2020 никогда не забивали более трех автоголов на одном турнире.
В первом туре Турция обыграла Грузию со счетом 3:1, а Португалия в добавленное ко второму тайму время сумела добыть три очка в матче с командой Чехии — 2:1.