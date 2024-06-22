Бернарду Силва признан лучшим игроком матча Португалия — Турция

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Бернарду Силва был признан лучшим игроком матча сборных Португалии и Турции, который завершился со счетом 3:0 в пользу его команды. Точность передач Силвы составила 91%.

Португалия с шестью очками лидирует в группе F и досрочно гарантировала выход в ⅛ финала Евро‑2024 с первого места.

29-летний Силва играет за сборную с 2015 года. За это время игрок «Манчестер Сити» провел 91 матч за сборную, в которых забил 12 мячей. Помимо чемпионов Англии, на клубном уровне Бернарду выступал за «Бенфику» и «Монако».