Тренер сборной Грузии назвал цель команды на Евро-2024

«Нам нечего терять, абсолютно. Наша цель — получить опыт на этом Евро. Я очень люблю Грузию, но не ждал, что мы выиграем наш дебютный турнир. Для игроков было очень важно увидеть, что такое футбол самого высокого уровня. Нам еще многому предстоит научиться, но это поможет Грузии в будущем», — приводит слова Саньоля пресс-служба УЕФА.

Сборная Грузии сыграла вничью со сборной Чехии (1:1), набрав первое очко на дебютном чемпионате Европы. В заключительном туре Грузия сыграет с португальцами, а команда Чехии встретится с турками. Обе встречи пройдут 26 июня и начнутся в одно время.

47-летний француз Вилли Саньоль возглавляет сборную Грузии с февраля 2021 года. До этого он был главным тренером молодежной сборной Франции и «Бордо», а также был ассистентом в штабе Карло Анчелотти в мюнхенской «Баварии».