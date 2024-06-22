Тренер сборной Грузии назвал цель команды на Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AНе начался
тв
22:00ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
22:00ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
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1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
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2.071E3A/B/C/D
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Англия
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Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
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Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
20
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26
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22 июня, источник: Sportmail.ru

Тренер сборной Грузии назвал цель команды на Евро-2024

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль рассказал, какие цели стоят перед его командой на чемпионате Европы.

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Источник: AFP 2023

«Нам нечего терять, абсолютно. Наша цель — получить опыт на этом Евро. Я очень люблю Грузию, но не ждал, что мы выиграем наш дебютный турнир. Для игроков было очень важно увидеть, что такое футбол самого высокого уровня. Нам еще многому предстоит научиться, но это поможет Грузии в будущем», — приводит слова Саньоля пресс-служба УЕФА.

Сборная Грузии сыграла вничью со сборной Чехии (1:1), набрав первое очко на дебютном чемпионате Европы. В заключительном туре Грузия сыграет с португальцами, а команда Чехии встретится с турками. Обе встречи пройдут 26 июня и начнутся в одно время.

47-летний француз Вилли Саньоль возглавляет сборную Грузии с февраля 2021 года. До этого он был главным тренером молодежной сборной Франции и «Бордо», а также был ассистентом в штабе Карло Анчелотти в мюнхенской «Баварии».

Во время карьеры футболиста Саньоль играл на позиции защитника и провел 58 матчей за сборную Франции. В составе «синих» он играл на чемпионате мира 2006 года, где вместе с командой завоевал серебряные медали.

Грузия
1:1
Первый тайм: 1:0
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