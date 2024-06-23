Румыния и Словакия распишут ничью и подставят Бельгию или Украину? Какие у них риски

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AНе начался
тв
22:00ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
22:00ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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2
Швейцария
24
3
Шотландия
21
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Венгрия
20
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2
Италия
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3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
20
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23
3
Словакия
23
4
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1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
18:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Румыния и Словакия распишут ничью и подставят Бельгию или Украину? Какие у них риски

Красноречивые изменения коэффициентов у букмекеров.

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Источник: AP 2023

Группа Е, пожалуй, самая интересная в плане раскладов на Евро-2024. Перед заключительным туром у четырёх команд по три очка. В любой другой группе четыре очка фактически гарантируют выход в ⅛ финала, но не здесь. Если последние два матча завершатся вничью, то у всех будет по четыре очка. В таком случае последнее место займёт Украина из-за худшей разницы мячей (сначала смотрят личные встречи, но тут у всех паритет).

По турнирной таблице получается, что Румынию и Словакию устроит ничья. Это не на 100% гарантирует обеим сборным выход в плей-офф (теоретически во всех остальных группах на третьем месте может оказаться команда с четырьмя очкам, но с лучшей разницей мячей — к матчам группы Е большинство групп уже сыграют 3-й тур), однако с огромной вероятностью ничья всё-таки позволит выйти ⅛ финала. Скорее всего, кому-то на Евро-2024 хватит даже трёх очков для выхода из группы (как это было и на двух прошлых чемпионатах Европы).

Источник: Чемпионат.com

Что случилось с коэффициентами на этот матч?

Показательно, насколько у букмекеров просела линия на матч Румыния — Словакия. За два дня (в пятницу и субботу проходили матчи в этой группе) коэффициент на ничью упал с 2.80 до 2.10 — значения могут немного меняться в зависимости от конторы. И, судя по всему, они ещё будут корректироваться.

Футбол

Евро 2024
Группа E, 26.06.2024, 19:00

Украина-Бельгия-

Мы обратились к редактору раздела «Ставки» на «Чемпионате» Петру Кондакову. Вот что он рассказал.

— Насколько вообще удивляет коэффициент 2.10 на ничью?

— Это аномально мало. Человеческая психология так устроена, что игроки намного чаще ставят на победу одной из команд — просто чтобы болеть за кого-то. На ничью ставят скорее профессионалы.

— Почему за два дня коэффициент упал с 2.80 на 2.10?

— Тут объяснимо. Люди всё просчитали и начали грузить на ничью. Букмекер понизил коэффициент, чтобы выровнять свои шансы. Думаю, сейчас поток ставок на ничью немного убавится. Сразу ставили профессионалы, а в день матча пойдут ставить уже обычные любители, для которых это развлечение. К этому подстегнут и публикации в СМИ. Ближе к игре коэффициент может ещё просесть. Например, до 1.80−1.90.

— Насколько вероятно, что линию закроют в конторах?

— Сомневаюсь, что это случится. Для этого матч должен стать потенциально договорным. А сейчас просто такой турнирный расклад, что ничья устраивает обе стороны и при ничейном счёте никто не станет рисковать.

Какие есть риски у Румынии и Словакии?

Прежде всего нужно понимать, что ничья выгодна именно Румынии. Она при равенстве очков в таблице будет выше, чем Словакия (при равенстве в очном матче смотрят разницу мячей). Нужно учитывать, что шансы румын на первое место изначально крайне скромные — едва ли фаворит группы Бельгия наберёт меньше очков с Украиной. Так что для румын ничья и второе место в группе — однозначно положительный результат.

Футбол

Евро 2024
Группа E, 26.06.2024, 19:00

Словакия-Румыния-

А вот у Словакии ситуация сложнее. И дело не только в том, что есть микроскопический шанс пролететь мимо плей-офф. Ещё важно — на кого попадает третья команда из группы Е. Возможные варианты: первые сборные из групп A, B, C, D. Причём наиболее ожидаемый сценарий — попасть на Испанию (59% вероятности, что победитель группы В сыграет в ⅛ финала с третьей сборной из группы Е). При этом у Словакии как раз отличные шансы занять первое место в группе благодаря победе в очном матче с Бельгией. Тогда в ⅛ финала предстоит сыграть с третьей командой из группы A, B, C или D (более вероятно, C или D).

А ещё есть опасность получить наказание от УЕФА, если организатор турнира сочтёт, что в матче отсутствовала спортивная борьба. Правда, самый известный подобный случай остался безнаказанным. 20 лет назад Швеция и Дания сыграли вничью, выкинув итальянцев с Евро-2004. Причём командам нужно было сыграть не просто вничью, а закончить матч со счётом 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 и так далее. Игра завершилась со счётом 2:2 — и никакого наказания не последовало, несмотря на обильное возмущение со стороны итальянцев. Так что более вероятно, что риски Румынии и Словакии скорее имиджевые. Шведским и датским футболистам даже спустя много лет приходилось оправдываться за ту ничью.

Григорий Телингатер

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