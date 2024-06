Румыния и Словакия распишут ничью и подставят Бельгию или Украину? Какие у них риски

А вот у Словакии ситуация сложнее. И дело не только в том, что есть микроскопический шанс пролететь мимо плей-офф. Ещё важно — на кого попадает третья команда из группы Е. Возможные варианты: первые сборные из групп A, B, C, D. Причём наиболее ожидаемый сценарий — попасть на Испанию (59% вероятности, что победитель группы В сыграет в ⅛ финала с третьей сборной из группы Е). При этом у Словакии как раз отличные шансы занять первое место в группе благодаря победе в очном матче с Бельгией. Тогда в ⅛ финала предстоит сыграть с третьей командой из группы A, B, C или D (более вероятно, C или D).