Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
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Группа DЗавершен
тв
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Группа FЗавершен
тв
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тв
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Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
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Группа AЗавершен
тв
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тв
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Группа CЗавершен
тв
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5.07W41W42
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00:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Немецкая машина забуксовала, но не сломалась. Гол Фюллькруга спас от поражения и встречи с Италией

Немцы спаслись незадолго до финального свистка.

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Юлиан Нагельсманн четко очертил контуры основного состава. Три матча — и со стартовым свистком на поле появляются одни и те же одиннадцать человек. Естественно, с Нойером в воротах, который обновил вратарский рекорд европейских чемпионатов и обошел Джанлуиджи Буффона. Воскресный матч сталь для Мануэля 18-м на таком уровне.

Что до полевых игроков, то Нагельсманн не видел смысла убирать на лавку тех, кто «висел» на карточках (Рюдигер, Та, Миттельштадт, Андрих). По мнению Юлиана, такие решения — неуважение к футболистам, а если случится дисквалификация, на поле может выйти любой. Пока же нужно держать ритм, так как сборная не часто играла в нынешних сочетаниях.

Что действительно волновало Нагельсманна — так это состояние поля во Франкфурте. Тренер даже признался, что его больше тревожит не игра, а риск травм. В качестве примера были приведены крайне неприятные падения на этом же стадионе англичан Беллингема и Уокера. Последний тогда сразу поменял бутсы, но как рассказал датчанин Меле, даже на железных шипах поле было скользким.

Немецкий тренер нашел образное сравнение: «С маленькими игроками все не так уж и плохо, а с тяжелыми — как с летними шинами зимой. Это не очень хорошо для предотвращения аварий. Я бы не хотел, чтобы кто-то вылетел на шесть месяцев». Но, как оказалось, и у малышей возникали проблемы. Мусиала, чей вес всего 70 кг, не смог затормозить в районе площади ворот и врезался в Эбишера. Обошлось без повреждений, а итоге больше всех в этой ситуации пострадал Андрих, чей гол отменили из-за фола партнера по сборной.

У швейцарцев же все получилось по правилам, хотя визуально казалось, что Ндой, вылетев на передачу Фройлера и опередив Та, забрался в офсайд. Только техника подтвердила, что все в порядке, форвард наконец-то забил первый гол за сборную, и это было вполне в духе последних матчей немцев против Швейцарии. Три матча завершились не в пользу хозяев нынешнего Евро (=2−1), которые пропустили в этих встречах девять мячей. Да, это были лишь контрольные игры и Лига наций, но тенденция налицо.

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К тому же у команды из страны часов, банков и сыра есть традиция — не проигрывать на финише групповых раундов на крупных турнирах. Данная серии насчитывала восемь игр. И все же это лишь статистика. Всегда важнее то, что происходит на поле в конкретном матче. А там вымуштрованная команда Мурата Якина перекрыла немцам кислород. И очень показательно, что к перерыву по выигранным единоборствам с отрывам лидировал швейцарский нападающий Эмболо (7).

Еще один неприятный для Германии момент — желтая карточка Та, который и на красную рисковал наиграть. Поэтому за полчаса до конца игры Нагельсманн начал отрабатывать игру в плей-офф, поменяв защитника «Байера» на Шлоттербека. А потом — от греха подальше — с поля убрали Миттельштадта и Андриха. Что до игры, то владея мячом и территорией, немцы практически не угрожали воротам Зоммера. Да что там угрозы — событием становились попадания в створ, которых после часа игры набралось всего два.

Полноценный голевой момент возник уже позже — у Киммиха. До ворот было несколько метров, но мяч остановила выставленная нога Аканджи, а падение Байера по версии завершающего карьеру Даниэле Орсато и ВАР на пенальти не тянуло. Удар Хаверца головой, как и штрафной Крооса с точки, откуда он ровно шесть лет назад забил на ЧМ-2018, нельзя было назвать реальными шансами на спасение.

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И все же оно состоялось, и у этой истории три героя. Нойер, вытащивший из угла выстрел Джаки, а также Раум и замкнувший его подачу Фюллькруг. Немецкая машина забуксовала, но не сломалась. Она все же выиграла группу и ушла от более чем вероятной встречи с Италией в ⅛ финала.

Андрей Кузичев

Швейцария
1:1
Первый тайм: 1:0
Германия
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