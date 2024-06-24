Харри Кейну предложили перейти в клуб седьмой немецкой лиги
Немецкий журналист Йонас Грайнер предложил нападающему «Баварии» и сборной Англии Харри Кейну перебраться в клуб «Лауша/Нойхаус», выступающем в седьмой лиге Германии. Об этом сообщает Bild.
Немецкий журналист Йонас Грайнер предложил нападающему «Баварии» и сборной Англии Харри Кейну перебраться в клуб «Лауша/Нойхаус», выступающем в седьмой лиге Германии. Об этом сообщает Bild.
На пресс-конференции сборной Англии, которая прошла в замке Бланкенхайн, у журналиста была возможность задать вопрос капитану английской сборной.
«Вам нравится в Тюрингии? Наслаждаетесь окрестностями, пейзажами? Если да, можете представить себе переезд сюда? Вы хотите остаться? У нас есть команда седьмой лиги, вы могли слышать — “Лауша/Нойхаус”. У нас есть предложение контракта для вас. Бесплатные тюрингенские колбаски сколько сможете съесть, бесплатные напитки в каждом баре и МРОТ. И у вас будем больше времени на сборную. Если хотите, у меня готова ваша футболка», — сказал Грайнер.
«Вы отлично подготовились. Я должен обсудить это с агентом. Да, у вас отличные поля для гольфа, фантастические. Так что да, неплохо», — отшутился Кейн.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в земле Тюрингия составляет около 1,5 тыс. евро в месяц, в то время как зарплата Кейна по контракту с «Баварией» до вычета налогов составляет 480 тыс. евро в неделю. Кейн не стал подписывать предложенный ему контракт, но согласился оставить автограф на футболке любительского клуба, которая, вероятно, будет выставлена на аукцион.
Сборная Англии занимает первое место в группе С, набрав четыре очка. В заключительном матче группового этапа англичане в Кельне сыграют с командой Словении. Встреча пройдет во вторник, 25 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.