Харри Кейну предложили перейти в клуб седьмой немецкой лиги

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа B2-й тайм
тв
22:00Албания0Испания1
Группа B2-й тайм
тв
22:00Хорватия0Италия0
Группа DНе начался
тв
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
тв
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
тв
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
тв
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
тв
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
тв
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.06Швейцария2B
1/8 финалаНе начался
29.06Германия2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
26
2
Италия
23
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
23
2
Бельгия
23
3
Словакия
23
4
Украина
23
Группа F
1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
21:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Харри Кейну предложили перейти в клуб седьмой немецкой лиги

Немецкий журналист Йонас Грайнер предложил нападающему «Баварии» и сборной Англии Харри Кейну перебраться в клуб «Лауша/Нойхаус», выступающем в седьмой лиге Германии. Об этом сообщает Bild.

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На пресс-конференции сборной Англии, которая прошла в замке Бланкенхайн, у журналиста была возможность задать вопрос капитану английской сборной.

«Вам нравится в Тюрингии? Наслаждаетесь окрестностями, пейзажами? Если да, можете представить себе переезд сюда? Вы хотите остаться? У нас есть команда седьмой лиги, вы могли слышать — “Лауша/Нойхаус”. У нас есть предложение контракта для вас. Бесплатные тюрингенские колбаски сколько сможете съесть, бесплатные напитки в каждом баре и МРОТ. И у вас будем больше времени на сборную. Если хотите, у меня готова ваша футболка», — сказал Грайнер.

«Вы отлично подготовились. Я должен обсудить это с агентом. Да, у вас отличные поля для гольфа, фантастические. Так что да, неплохо», — отшутился Кейн.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в земле Тюрингия составляет около 1,5 тыс. евро в месяц, в то время как зарплата Кейна по контракту с «Баварией» до вычета налогов составляет 480 тыс. евро в неделю. Кейн не стал подписывать предложенный ему контракт, но согласился оставить автограф на футболке любительского клуба, которая, вероятно, будет выставлена на аукцион.

Сборная Англии занимает первое место в группе С, набрав четыре очка. В заключительном матче группового этапа англичане в Кельне сыграют с командой Словении. Встреча пройдет во вторник, 25 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

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Нидерланды
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Англия
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Германия
Германия
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