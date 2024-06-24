Харри Кейну предложили перейти в клуб седьмой немецкой лиги

На пресс-конференции сборной Англии, которая прошла в замке Бланкенхайн, у журналиста была возможность задать вопрос капитану английской сборной.

«Вам нравится в Тюрингии? Наслаждаетесь окрестностями, пейзажами? Если да, можете представить себе переезд сюда? Вы хотите остаться? У нас есть команда седьмой лиги, вы могли слышать — “Лауша/Нойхаус”. У нас есть предложение контракта для вас. Бесплатные тюрингенские колбаски сколько сможете съесть, бесплатные напитки в каждом баре и МРОТ. И у вас будем больше времени на сборную. Если хотите, у меня готова ваша футболка», — сказал Грайнер.

«Вы отлично подготовились. Я должен обсудить это с агентом. Да, у вас отличные поля для гольфа, фантастические. Так что да, неплохо», — отшутился Кейн.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в земле Тюрингия составляет около 1,5 тыс. евро в месяц, в то время как зарплата Кейна по контракту с «Баварией» до вычета налогов составляет 480 тыс. евро в неделю. Кейн не стал подписывать предложенный ему контракт, но согласился оставить автограф на футболке любительского клуба, которая, вероятно, будет выставлена на аукцион.